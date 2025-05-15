حمدان بن محمد: الإمارات تصغي باهتمام للأفكار الخلاقة وتحولها لمشاريع واقعية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن الإمارات تصغي باهتمام للأفكار الخلاقة وتحولها لمشاريع واقعية، بهدف إسعاد المجتمع وريادة الدولة.

وكان سموه التقى اليوم، بمجلس ند الشبا، كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال إلى جانب سفراء وقناصل مجموعة من الدول.

وصف سموه اللقاءات بأنها من أجل الوطن، حيث نوقشت خلالها الأفكار والرؤى التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتُسهم في توسيع آفاق شراكاتها.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم كبار المسؤولين وأعيان البلاد ورجال الأعمال في مجلس ند الشبا، إلى جانب سفراء وقناصل مجموعة من الدول".

وأضاف سموه: "لقاءات من أجل الوطن، ناقشنا خلالها الأفكار والرؤى التي تعزز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وتُسهم في توسيع آفاق شراكاتنا".

وتابع سموه: "في الإمارات، نصغي باهتمام للأفكار الخلاقة ونحولها لمشاريع واقعية، وعملية التطوير والتحسين لن تتوقف وهدفنا سعادة مجتمعنا، وريادة دولتنا".