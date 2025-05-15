استعراض دور«كي 9» في التأمين وكشف الجرائم

أكد المقدم صلاح خليفة المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني «K9» في القيادة العامة لشرطة دبي، أن مشاركة الإدارة في القمة الشرطية العالمية جاءت بهدف إبراز الجهود المتخصصة، التي تقوم بها فرق الكلاب البوليسية في مختلف المجالات الأمنية، من بينها الكشف عن الممنوعات، وتتبع الآثار، والبحث والإنقاذ، والكشف عن المفقودين، بالإضافة إلى المشاركة في المهام الدولية، وتأمين الفعاليات الكبرى داخل الدولة.

وأوضح أن الإدارة استعرضت في جناحها خلال القمة أبرز الابتكارات، التي تم توظيفها في العمل الشرطي، منها استخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات الحديثة في تدريب الكلاب البوليسية، وتطوير الحضائر الذكية، إلى جانب عرض التجارب الدولية، التي شاركت فيها فرق «كي 9».

وكذلك المركبات الصديقة للبيئة، التي تم تصميمها لدعم عمليات التفتيش والتنقل بسرعة وفعالية في مختلف الفعاليات الوطنية والدولية، كاحتفالات رأس السنة، معرض الطيران، وسباقات الخيل، مشيراً إلى أن هذه المركبات نالت اهتماماً كبيراً من قيادات الأمن في الدولة وخارجها.

نوعان

ولفت إلى أن الكلاب تُصنّف إلى نوعين وهي: الكلاب قيد التدريب، والجاهزة ميدانياً، مشيراً إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أُدمجت في البرامج التدريبية عبر استخدام كاميرات محمولة على رأس الكلب تبث مشاهد مباشرة أو مسجلة، ما يسهم في تطوير الأداء وتحسين التفاعل مع البلاغات، إضافة إلى أنظمة التحكم عن بعد، التي تعزز من دقة وسرعة الاستجابة الميدانية.

أبرز الإنجازات

وأشار المزروعي إلى أن أبرز إنجازات الإدارة خلال الفترة الأخيرة تمثلت في كشف الكلب البوليسي «بول تو» عن شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون، تجاوزت كميتها خمسة أطنان.

وتسعى إدارة التفتيش من خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية إلى تسليط الضوء على أهمية دور الكلاب البوليسية في تعزيز الأمن، واستعراض التقنيات الحديثة، التي تُسهم في دعم جهود الفرق المختصة، بما يتماشى مع رؤية شرطة دبي في الريادة والابتكار على مستوى العمل الأمني.