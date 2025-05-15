«ربدان» تستعرض تجاربها في دمج الذكاء الاصطناعي بالتعليم الأمني

أكد فهد محمد ولي كرمستجي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في أكاديمية ربدان الحكومية، أن مشاركة الأكاديمية في القمة الشرطية العالمية تأتي ضمن التزامها بتعزيز منظومة التعليم الأمني والشرطي، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب للطوارئ، بما يواكب التوجهات العالمية في الثورة الصناعية الخامسة وشعار القمة «تصميم مستقبل العمل الشرطي».

وأشار إلى أن الأكاديمية، التي أُسست في عام 2013 بموجب مرسوم من صاحب السمو، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، تطرح مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية تشمل درجات الدبلوم، البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى أكثر من 100 دورة تدريبية مهنية متخصصة في المجال الأمني، كما تدير الأكاديمية حرماً جامعياً ضمن جامعة زايد العسكرية لتدريب المستجدين عبر برنامج يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العسكري.

وأوضح فهد أن الأكاديمية تعتمد على أحدث التقنيات في مجال التعليم الأمني، مثل أنظمة الواقع الافتراضي المستخدمة في تدريب الطلبة على إدارة مسرح الجريمة وتحليل القضايا الجنائية المعقدة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي لتفسير تسلسل الأحداث ودعم التحليل الاستخباراتي، مؤكداً على استباقية الأكاديمية في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها، انسجاماً مع توجهات الدولة لإعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

وأضاف أن الأكاديمية ترتبط بشبكة شراكات استراتيجية وأكاديمية واسعة تشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، والإنتربول، وغيرها من الجهات الأمنية العالمية، وتضم كادراً من الخبراء يضم من أكثر من 40 جنسية. كما أطلقت مؤخراً «مركز ربدان للأمن والدفاع» كمؤسسة بحثية متخصصة في دراسات الأمن والدفاع وتقنيات المستقبل.

وبيّن أن عدد الطلبة المسجلين في الأكاديمية حالياً يفوق الـ 900 طالب من المواطنين ومختلف الجنسيات، معظمهم منتسبون إلى جهات عسكرية ويواصلون دراستهم بصفة مدنية، مشيراً إلى أن نسبة التوظيف بين الخريجين تتجاوز 96 %، ما يعكس ثقة المؤسسات الأمنية بالأكاديمية ومخرجاتها.

كما أشار إلى توفير الأكاديمية لفرص تبادل طلابي مع مؤسسات تعليمية دولية متخصصة في المجال الأمني، بما يعزز من خبرات الطلبة ويفتح أمامهم آفاقاً عالمية.

وأكد في هذا السياق حرص الأكاديمية على الإسهام في تطوير المنظومة الأمنية والشرطية على المستويين المحلي والإقليمي، عبر تأهيل كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة والجاهزية لحماية أمن المجتمعات واستقرارها.