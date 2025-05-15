الريم عبد الله تفكك ألغاز المتفجرات وتلهم العالم

سطع في القمة الشرطة العالمية بنسختها الرابعة، نجم إماراتي لامع، وهو الملازم أول مهندس مساعد خبير متفجرات، الريم عبدالرحمن عبدالله، من إدارة المتفجرات بشرطة دبي.

ولم تكن الريم مجرد مشارِكة في هذا الحدث الدولي الرائد الذي جمع نخبة خبراء الأمن والشرطة والمتحدثين من شتى بقاع الأرض لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل العمل الشرطي، بل كانت أيقونة نسائية ملهمة، وقائدة حوارية تناولت ببراعة مستقبل الأمن الرقمي.

أول ضابط

الريم، التي تعد أول ضابط من العنصر النسائي على مستوى الدولة متخصص في تفكيك المتفجرات، قادت جلسة حوارية معمقة سلطت الضوء على التحول الرقمي المتسارع في المجال الأمني والشرطي.

وبعين الخبيرة استعرضت أحدث التقنيات والتطورات المستقبلية التي تبشر بتحليل أعمق للجرائم وحلول أكثر فعالية، ولم تغفل عن مناقشة التحديات البارزة وسبل تذليلها بتعاون دولي مثمر.

لم يقتصر دور الريم على إدارة الحوار، بل كانت إدارتها على أهبة الاستعداد للمشاركة الفاعلة في منتدى متخصص ضمن فعاليات القمة، يتناول أدق التفاصيل المتعلقة بعالم المتفجرات، ومن خلال هذا المنتدى، يتم استعراض أحدث الدراسات والأبحاث المتقدمة.

وعقد جلسات حوارية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف القيّمة في هذا المجال الحساس، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق المستقبل وأفضل الممارسات العالمية.

مجال دقيق

بثقة واعتزاز، أكدت الريم على أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً لا يستهان به في مختلف المجالات الأمنية المتخصصة، بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وعبّرت عن فخرها بكونها الرائدة النسائية في مجال التعامل مع المتفجرات وإبطال القنابل على مستوى الدولة، مشيرة إلى سبع سنوات قضتها في هذا المجال الدقيق، تعاملت خلالها باحترافية عالية مع الذخائر والأجسام المشبوهة، ملتزمة بأعلى المعايير والإجراءات الأمنية المعتمدة في شرطة دبي.

مسيرة أكاديمية

مسيرة الريم الأكاديمية خير سند لمسيرتها المهنية، فهي حاصلة على درجة الماجستير في هندسة المتفجرات من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة عام 2021، بعد أن تخرجت في تخصص التقنيات الحيوية في جامعة الشارقة.

ولم تنسَ الريم الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته أسرتها في دعمها لتحقيق هذا النجاح، وتجاوز التحديات التي واجهتها خلال دراستها في الخارج بالتزامن مع جائحة كورونا، مؤكدة أن التوازن بين العمل والحياة والدراسة كان مفتاح تخطي هذه الصعاب.

تمثيل المرأة

وفي ختام حديثها، شددت الريم على أن تمثيل المرأة الإماراتية في قمة الشرطة العالمية هذا العام كان حضوراً لافتاً ومشرّفاً، وبرهاناً قاطعاً على كفاءة وقدرة المرأة الإماراتية على التميز في أصعب وأندر المجالات الأمنية المتخصصة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتمكين الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة.