1.5 مليون طلب ذكي تستقبلها محاكم دبي في 2024

استقبلت محاكم دبي أكثر من 1.5 مليون طلب ذكي خلال عام 2024، شملت جميع المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وبلغت نسبة الرضا بين الموظفين 89.2%، كما وصلت نتيجة سعادة المتعاملين إلى 92.5%.

وأظهر التقرير السنوي لمحاكم دبي أيضاً نسبة رضا عالية من الموردين والمتعاملين، ما يعكس التزام المحاكم بالتميز المؤسسي، لتبلغ نسبة رضاهم 99%، مؤكداً استدامة الأداء المتميز وتعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث أسهمت هذه الإنجازات في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء القضائي، إلى جانب تعزيز رضا المتعاملين عبر توفير خدمات أسرع وأكثر مرونة.

وتطرق التقرير إلى مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية» الرامي إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية بهدف توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمتعاملين وبدون إلزامية الحضور، علاوة على تأطير التعاون الاستراتيجي بين محاكم دبي وشركائها وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات في مجال الابتكار الحكومي، بما يتوافق مع أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

وأوضح التقرير أن المحاكم عملت في هذا الإطار على إجراء تحسينات على خدمات محكمة التنفيذ والتركات «الاستعلام والحجز على الأموال والممتلكات»، مما يختصر وقت وخطوات الإجراءات وتسهيل عملية تنفيذ السداد وجرد التركة، كما أصبح إتمام عقود الزواج عبر منصة «دبي الآن» يستغرق ساعة واحدة بدلاً من 48 ساعة، كما تم خفض المستندات المطلوبة من 15 إلى صفر، علاوة على ذلك جرى تقليص إجراءات تصديقات الكاتب العدل من 7 خطوات إلى خطوتين فقط، وتقليص المدة الزمنية من 24 ساعة إلى 8 دقائق.

وفي جانب العمل القضائي، أظهرت النتائج أن محاكم دبي أصدرت 19.329 حكماً قضائياً خلال عام 2024، فيما شهدت منظومة التقاضي عن بُعد انعقاد أكثر من 21.992 جلسة إلكترونية، ما عزز سرعة الفصل في القضايا ودعم متطلبات العدالة الرقمية.

كما سلط الإصدار الضوء على مبادرات مجتمعية مبتكرة، أبرزها مشروع «المحاكم في خدمتكم» الذي يوفر خدمات متكاملة للمتعاملين عبر مراكز التسوق، إضافة إلى تنظيم مختبرات للابتكار وجلسات لتركيز المتعاملين شارك فيها أكثر من 200 شخص، بهدف تطوير خدمات مستقبلية تتماشى مع تطلعات دبي الريادية في العدالة الرقمية.