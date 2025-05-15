سعيد الطاير: 11 مليار درهم استثمارات «كهرباء دبي» لتطوير البنية التحتية بدبي 2024

أكد معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة استثمرت أكثر من 11 مليار درهم لتطوير البنية التحتية في دبي خلال عام 2024، والتي بنيت على مدار السنين بتكلفة تراكمية تجاوزت 225 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير الاستدامة للهيئة 2024.

وأوضح الطاير أن موثوقية شبكة الهيئة تتجلى من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية العالمية، حيث بلغ معدل فاقد نقل وتوزيع الكهرباء 2%، ومعدل فاقد نقل وتوزيع المياه%4.5، ومعدل الدقائق المفقودة لكل مشترك «CML» الذي يقل عن دقيقة واحدة سنوياً لكل متعامل، لافتاً إلى أن استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والشبكة الذكية والرقمنة ساهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وذكر معاليه أن الهيئة جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسياً في قطاع الشركات الخدمية، مشيراً إلى أن 2024 كان عاماً استثنائياً للهيئة من حيث الكفاءة والاستدامة والنتائج المالية، إذ تجاوزت الإيرادات 30 مليار درهم وذلك للمرة الأولى، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 9.3 مليارات درهم، حيث يشهد الطلب على خدمات الهيئة نمواً مطرداً، ما يعكس النمو القوي لإمارة دبي.

كما تجاوز عدد حسابات الكهرباء والمياه 1.27 مليون حساب بنسبة زيادة حوالي 5% عن عام 2023. كما أنتجت الهيئة خلال العام الماضي 59.19 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة بـ 56.14 تيراوات ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42%.

وأنتجت الهيئة 6.62 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 7.47% مقارنة بعام ا2023. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة العام الماضي.

كما وضعت الهيئة إطاراً تنظيمياً شاملاً لمنح التراخيص لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وحققت العديد من الإنجازات والجوائز العالمية خلال العام المنصرم، وتلتزم الهيئة باستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.