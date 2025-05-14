باعتماد من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يُعلن تعيينات جديدة في حكومة دبي

باعتماد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تعيينات جديدة في حكومة دبي، وجاءت كالتالي:

- تعيين الدكتور علوي الشيخ علي، مديراً عاماً لهيئة الصحة بدبي.





- تثبيت المهندس مروان بن غليطه مديراً عاماً لبلدية دبي.

- تعيين عمر بوشهاب مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيساً لمجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

- تعيين محمد الشحي مديراً تنفيذياً بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

- تعيين اللواء حارب محمد الشامسي نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الجنائية.

- تعيين اللواء أحمد زعل المهيري نائباً للقائد العام لشرطة دبي للشؤون الإدارية.