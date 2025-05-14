حمدان بن محمد: عوض صغير الكتبي من رجال دبي المخلصين

أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي.

وأكد سموه أنه من رجال دبي المخلصين، شاكراً إياه على ما قدمه من عطاء وإسهامات في تطوير خدمات هيئة الصحة والمنظومة الصحية في دبي بشكل عام، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "الأخ عوض صغير الكتبي من رجال دبي المخلصين، نشكره على ما قدمه من عطاء وإسهامات في تطوير خدمات هيئة الصحة والمنظومة الصحية في دبي بشكل عام، ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح".