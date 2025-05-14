حمدان بن محمد: سنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاستمرار في العمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الأفضل دائماً للوطن والمواطن.

وكان سموه تفقد اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلع على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم.

كما وجه سموه باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة، مثنياً سموه على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تفقّدت اليوم مشاريع الإسكان في منطقة وادي العمردي، واطلعت على تفاصيل مجموعة من المشاريع الإسكانية الجديدة التي تضم أكثر من 1,100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية: وادي العمردي، والعوير، وحتا، وعود المطينة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار درهم".

وأضاف سموه: "كما وجهنا باعتماد تصاميم مساكن حديثة تلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متقدمة، وخدمات نوعية، ومرافق مجتمعية مناسبة".

وتابع سموه: "نثني على جهود فريق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وراحة المواطن واستقرار أسرته تظل دائماً في مقدمة أولوياتنا، وسنظل نعمل برؤية محمد بن راشد لنحقق الأفضل دائماً للوطن والمواطن".