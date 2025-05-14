زورق الإنقاذ «هداد» يعمل ذاتياً بالذكاء الاصطناعي

يشارك مركز شرطة الموانئ بدبي في القمة الشرطية العالمية 2025 مستعرضاً زورق الإنقاذ «هداد» الذي يعمل ذاتياً، والمزوّد بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح العقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير المركز، أن طول «هدّاد» 4.5 أمتار ويزن نحو 200 كيلوجرام، يعمل بكفاءة تامة دون تدخل بشري، إذ يوجه عبر غرفة العمليات البحرية أو من خلال نقاط بحرية محددة مسبقاً.

وهو مزود بأنظمة دفع ذاتية تمكّنه من الإبحار بسرعة ثابتة واستقرار عالٍ، ما يعزز من قدرته على أداء مهام المراقبة وضبط المخالفات، سواء عند مداخل الموانئ أو على امتداد الممرات البحرية.

ويتميز بكاميرات متطورة تعمل طوال ساعات اليوم، مدعمة بخوارزميات ذكاء اصطناعي للتعرّف على الوجوه ورسم خرائط تفصيلية لقاع البحر، فضلاً عن الكشف الفوري عن الأجسام الغريبة والتسريبات النفطية المحتملة في هياكل السفينة.

ويوفر الزورق كذلك خاصية الملاحة عبر الإحداثيات البحرية التي يزوده بها مركز التحكم، ما يتيح له التحرك تلقائياً نحو النقاط المطلوبة دون أي خطأ بشري.

وأوضح أن «هدّاد» قادر على رصد الأشخاص المطلوبين والوسائل البحرية المخالفة التي تتجاوز نطاق المناطق المصرّح بها، مثل المحميات الطبيعية أو ساحات الألعاب النارية والمسابقات البحرية. وأكد أن هذه القدرات ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها النشاط البحري الكثيف في إمارة دبي، لاسيما مع تنامي الفعاليات البحرية والسياحية.

وأشار النقبي إلى أن الزورق صديق للبيئة، إذ يعتمد في حركته على الطاقة الكهربائية المخزّنة في بطاريات متقدمة، مع الاستفادة من قوّة الأمواج والرياح لتعزيز أدائه، ما يقلل الحاجة للصيانة ويطيل فترة التشغيل، مضيفاً:

نحن الآن بصدد اختبار المرحلة الرابعة من التجارب التشغيلية للزورق، بهدف تحسين الأداء واختيار أفضل الإعدادات قبل اعتماده رسمياً في الخدمة الميدانية.