مركبتان جديدتان للمهام التكتيكية والإنقاذ في المناطق الوعرة

تدخل مركبتان جديدتان حيز الخدمة ضمن أسطول مركبات شرطة دبي، بهدف تنفيذ عمليات إنقاذ في المناطق الوعرة، ونقل الأسلحة بشكل آمن، ودعم المهام التكتيكية.

تم تصميم وتصنيع المركبتين على يد شركة «روفو» المتخصصة في تصنيع الهياكل المعدنية ومقرها دبي، وجرى عرضهما ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، على أن تدخلا حيز الخدمة الفعلية بعد انتهاء القمة مباشرة.

وتم تصميم المركبة الأولى خلال ثلاثة أشهر فقط، وتتيح نقل ما يصل إلى 60 بندقية، و80 مسدساً، و10 صواعق كهربائية، بالإضافة إلى معدات تكتيكية تشمل كسارة، ودرعين واقيين، و60 قنبلة صوتية ودخانية.

ويعتمد التصميم الداخلي للمركبة على أدراج وخزائن مثبتة ببراغيها الأصلية دون أي قص أو تلحيم، مما يضمن إمكانية فكها لاحقاً دون إحداث أي تلف في هيكل المركبة.

وزوّدت الأدراج بفرش إسفنجي عالي الكثافة، مقصوص بتقنية الليزر ليتناسب تماماً مع أشكال الأسلحة، ما يمنع انزلاقها أثناء الحركة ويقلل من خطر التلف، حيث تكتمل أدراجها بحمولة تحمل حتى 300 كيلوغرام. كما تفعّل المركبة نظام قفل بكلمة مرور سرية لضمان حماية محتوياتها، بتكلفة إجمالية تقارب 150 ألف درهم.

أما المركبة الثانية فقد صمِّمت للعمل بفاعلية في التضاريس الجبلية والصحراوية الوعرة، وتتيح هذه المركبة الوصول إلى أبعد النقاط الممكنة.

ويحمي تصفيح قاعدة المركبة من الصدمات الناتجة عن الصخور والعوائق الأرضية. ووضع على الواجهة الأمامية إضاءات وأضواء للضباب، إضافة إلى قاطرة لسحب مركبات يصل وزنها إلى خمسة أطنان.

وتحتوي المركبة أيضاً على صندوق أدوات متكامل وبطارية احتياطية يمكنها إعادة شحن البطارية الرئيسية واستئناف التشغيل فور نفادها.