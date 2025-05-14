1767 عقد زواج في دبي خلال الربع الأول

أكدت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1767 عقداً، فيما بلغت عدد حالات الطلاق 340 حالة.

وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الجاري. وبحسب بيانات الزواج المسجلة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري سجل شهر فبراير الماضي أعلى عقود الزواج، بواقع 763 عقداً، تلاه يناير بواقع 665 عقداً، ثم شهر مارس بواقع 339 عقداً.

وبحسب بيانات أظهرت حالات الطلاق المسجلة في الإمارة في الفترة نفسها أنه تم تسجيل 122 حالة طلاق في يناير و122 حالة طلاق في فبراير، و96 حالة طلاق في مارس الماضي.