مكتوم بن محمد: الإمارات تمد جسور التعاون مع دول العالم مرتكزة على بنية مالية راسخة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مواصلة الإمارات مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزة على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل الدولة منصةً عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في المنطقة والعالم.

وكان سموه استقبل اليوم، جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، واستعرض معه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات ولوكسمبورغ، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية.

كما ناقش سموه مع وزير المالية في لوكسمبورغ سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية، وحلول التمويل المستدام.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استعرضت اليوم مع معالي جيلس ورث، وزير المالية في لوكسمبورغ، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين بلدينا، انطلاقاً من مكانة دبي ولوكسمبورغ كمراكز مالية عالمية، وناقشنا سبل تطوير الشراكات في الابتكار المالي، والتكنولوجيا المالية، وحلول التمويل المستدام".

وأضاف سموه: "في الإمارات نواصل مد جسور التعاون مع العالم، مرتكزين على بنية مالية راسخة وبيئة تنظيمية جاذبة، لتظل بلادنا منصةً عالمية تنطلق منها الشركات لصناعة الفرص، وتوسيع آفاق النمو في منطقتنا والعالم".