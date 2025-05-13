حمدان بن محمد: الكوادر التمريضية خط الدفاع الأول في منظومتنا الصحية وشركاء رؤيتنا لمجتمع أكثر صحة

دبي تحتضن المتميزين وتكرّم المخلصين في أداء واجبهم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية، للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وقال سموه: «الكوادر التمريضية تمثل خط الدفاع الأول في منظومتنا الصحية، وهم شركاء في تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وجودة حياة. نثمّن تفانيهم اليومي في رعاية المرضى، وعطاءهم الإنساني الذي يعكس أسمى القيم.. وهذه الخطوة رسالة بأن دبي تحتضن المتميزين وتكرّم المخلصين في أداء واجبهم».

وتأتي هذه اللفتة الكريمة بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بدعم الكفاءات العاملة في القطاع الصحي، وحرصها على توفير بيئة محفّزة تعزز من قدرتهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة المجتمع.

ركيزة

محمد المري

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» ممن أتموا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، تمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير القيادة الرشيدة للدور الإنساني الحيوي الذي يضطلعون به في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع.

حيث تعد المكرمة رافداً مهمّاً لدعم الكفاءات، ومنحها استقراراً مهنياً وشخصياً، وأكد التزام «إقامة دبي» الكامل بتقديم التسهيلات اللازمة كافة لتيسير إجراءات حصول الكوادر المستحقة على الإقامة الذهبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن سرعة التنفيذ وسلاسة الإجراءات.

وبين أن التوجيه يؤكد أن الاستثمار في الكوادر التمريضية يعد استثماراً في مستقبل الرعاية الصحية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمنظومة صحية متكاملة تقدم خدمات عالية الجودة.

حيث تسهم مثل هذه القرارات في تعزيز بيئة عمل مهنية متكاملة للممرضين والممرضات، بما يضمن رفع كفاءتهم وتعزيز جاهزيتهم لأداء مهامهم الحيوية بكل اقتدار، بما يسهم في ترسيخ المكانة المتقدمة للقطاع الصحي.

وبين المري، أن قرار منح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات يعد تحوّلاً استراتيجياً في سياسات الموارد البشرية الصحية، إذ يتجاوز كونه تكريماً فردياً إلى كونه استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري.

كما يعزز قدرة «دبي الصحية»، على الاحتفاظ بالكفاءات المتمرسة، ويرسخ ثقافة التقدير المهني التي تؤدي إلى رفع مستويات الأداء والسلامة السريرية.

من خلال هذه المبادرة، حيث ترسل القيادة رسالة مفادها أن التمريض يشكل عموداً فقرياً للنظام الصحي، وأن استقراره الوظيفي يسهم بفاعلية في تحقيق الاستدامة الصحية والابتكار المؤسسي.

وقال الفريق محمد المري: «يعكس توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات ضمن منظومة «دبي الصحية» ممن أمضوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، تقديراً رفيع المستوى للدور الحيوي والجهود الإنسانية التي بذلوها على مدى سنوات من العمل المخلص في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية».

وأضاف: «لعبت كوادر التمريض دوراً محورياً في تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، ويمثل هذا التوجيه الكريم حافزاً كبيراً للاستمرار في هذا العطاء، ويعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دعم وتمكين العاملين في القطاع الصحي، لا سيما أولئك الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الإنسان».

عامر شريف

إلى ذلك قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، إن توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» ممن أتموا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، قد شمل 1,400 ممرض وممرضة من أصل 4,400 كادر تمريضي.

وتقدم الدكتور شريف بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هذه المكرمة الكريمة، والتي تأتي تزامناً مع الاحتفاء العالمي بيوم التمريض.

مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أولت هؤلاء الكوادر المشرّفة اهتماماً خاصاً تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وبارك الدكتور شريف لزملائه وزميلاته في «دبي الصحية» هذه المكرمة التي تجسد حرص القيادة على تكريم أصحاب العطاء ودعم الجهود الإنسانية، لافتاً إلى أنها ستكون دافعاً قوياً لاستمرار عطائهم في بيئة مهنية مستقرة تقدّر جهودهم وتعزز من دورهم المحوري في المنظومة الصحية.

وأكد أن «دبي الصحية» ستتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، مضيفاً أن عدد الكادر التمريضي المواطن ضمن مستشفيات ومراكز «دبي الصحية» تضاعف بنسبة 200%، إذ ارتفع من أقل من 40 قبل عامين إلى 120 ممرضاً وممرضة حالياً، مما يعكس الجهود الحثيثة المبذولة لتوطين المهنة وتطوير البرامج الأكاديمية الداعمة لها.

سموه:

نثمّن تفاني الكوادر التمريضية في رعاية المرضى وعطاءهم الإنساني الذي يعكس أسمى القيم

محمد المري:

التزام «إقامة دبي» الكامل بتقديم التسهيلات اللازمة كافة لتيسير إجراءات حصول الكوادر المستحقة على الإقامة الذهبية

عامر شريف:

1400 ممرض وممرضة تشملهم مكرمة الإقامة الذهبية