شرطة دبي: 38 ألف معثور و21 ألف مفقود خلال 2024

سجلت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، 38.093 معثوراً خلال عام 2024، فيما بلغ عدد المفقودات 21.089، تنوعت بين مبالغ مالية بعملات مختلفة، ومستندات رسمية ومجوهرات وحقائب وأغراض شخصية أخرى، وذلك وفقاً لإحصائيات أدرجتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الإدارة في شرطة دبي سعيها إلى إعادة المعثورات إلى أصحابها، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، بفضل تكامل النظام الذكي الذي يربط الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة. وقد أسهم هذا التكامل في اختصار زمن الإجراءات على المتعاملين وتسهيل استلام الأغراض المفقودة من أقرب نقطة خدمة.

وتعتمد الإدارة على نظام ذكي منذ عام 2020، أسهم بشكل كبير في تسهيل العمل وتسريع وتيرة الإنجاز. فقد نجح النظام في تقليص خطوات تسجيل المعثورات والمفقودات والتعامل مع البلاغات من سبع خطوات إلى خطوة واحدة، ما يجعل تجربة شرطة دبي في هذا المجال واحدة من أنجح التجارب عالمياً.

وتتعاون الإدارة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالنشاط السياحي في الإمارة، بما يشمل المطارات والفنادق ومراكز التسوق، كما ترتبط الإدارة إلكترونياً بأكثر من 2450 جهة تمتلك مكاتب للمفقودات والمعثورات، لتسجيل أي عنصر يعثر عليه فوراً عبر الربط الذكي، بما يضمن استعدادها الدائم للتعامل مع البلاغات في الوقت الفعلي.