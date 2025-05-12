«البيان» تكشف تفاصيل مكرمة حمدان بن محمد للممرضين والممرضات

كشف الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» لـ«البيان»، أن توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» ممن أتموا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، شمل 1,400 ممرض وممرضة من أصل 4,400 كادر تمريضي.

وتقدم الدكتور شريف بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على هذه المكرمة الكريمة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفاء العالمي بيوم التمريض، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة أولت هؤلاء الكوادر المشرّفة اهتماماً خاصاً تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وأكد أن «دبي الصحية» ستتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، مضيفاً أن عدد الكادر التمريضي المواطن ضمن مستشفيات ومراكز «دبي الصحية» تضاعف بنسبة 200%، إذ ارتفع من أقل من 40 قبل عامين إلى 120 ممرضاً وممرضة حالياً، مما يعكس الجهود الحثيثة المبذولة لتوطين المهنة وتطوير البرامج الأكاديمية الداعمة لها.

إلى ذلك أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية» ممن أتموا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، تمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير القيادة الرشيدة للدور الإنساني الحيوي الذي يضطلعون به في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع، حيث تعد المكرمة رافداً هامّاً لدعم الكفاءات، ومنحها استقراراً مهنياً وشخصياً، وأكد التزام «إقامة دبي» الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات حصول الكوادر المستحقة على الإقامة الذهبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يضمن سرعة التنفيذ وسلاسة الإجراءات.