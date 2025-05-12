حمدان بن محمد: نفخر بالشراكة مع عمالقة التكنولوجيا

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن الفخر بالشراكات القوية التي تربطنا بعمالقة التكنولوجيا، والتي اختارت منذ سنوات دبي وجهةً لعملياتها في المنطقة.

وأكد سموه خلال زيارته اليوم، مكاتب "جوجل" في دبي، استمرار العمل على تعزيز هذه الشراكات بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

ولفت سموه إلى أن هذه الجهود تعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في قيادة التحولات الكبرى في القطاعين الرقمي والتكنولوجي على المستوى العالمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "زرت اليوم مكاتب "جوجل" في دبي، حيث اطلعت على أحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.. نفخر بالشراكات القوية التي تربطنا بعمالقة التكنولوجيا، والتي اختارت منذ سنوات دبي وجهةً لعملياتها في المنطقة، ونعمل باستمرار على تعزيز هذه الشراكات بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.. هذه الجهود تعكس مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في قيادة التحولات الكبرى في القطاعين الرقمي والتكنولوجي على المستوى العالمي".