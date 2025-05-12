عامر شريف: خطة تعزيز المنظومة الصحية بدبي محور مسيرة التحول الشامل



أكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» أن خطة تعزيز المنظومة الصحية بدبي، التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعكس الالتزام الراسخ بالارتقاء بصحة الإنسان، وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف: «تمثل هذه الخطة محطة محورية في مسيرة التحول الصحي الشامل بإمارة دبي. ونعمل في «دبي الصحية» كشركاء استراتيجيين ضمن رؤية متكاملة لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وضمان وصولها بكفاءة وفعالية إلى جميع المناطق، وذلك من خلال تعزيز الشراكات النوعية، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وبناء القدرات الوطنية في مختلف التخصصات الطبية، وتهدف هذه الجهود إلى إرساء منظومة صحية أكثر مرونة وتكاملاً واستدامة، ترتقي بجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وتجسد التزامنا بعهد المريض أولاً.

وبلغة الأرقام يستعرض تقرير لسلطة مدينة دبي الطبية - الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية - تحليلات مهمة ومؤشرات نمو قوية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مسلطاً الضوء على التزام مدينة دبي الطبية بتعزيز منظومة الرعاية الصحية عبر تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتعاون مع المنظمات الدولية، حيث تعكس مؤشرات التقرير دور مدينة دبي الطبية بصفتها الوجهة المتخصصة في استثمارات قطاع الرعاية الصحية في دبي، موضحاً ارتفاع عائدات المدينة الطبية من عام 2020 وحتى 2024 وفق معدل نمو سنوي يبلغ 16 %، متوقعاً وصول إنفاق القطاع العام على الصحة، إلى 104 مليارات درهم والقطاع الخاص إلى 22 مليار درهم بحلول عام 2027، وفق معدل نمو سنوي مركّب 7.5 % و8.8 % على التوالي.