عبدالله بوسناد: خدماتنا الرقمية المتطورة تعزز مسيرة التحول الرقمي بدبي

أكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الخدمات الحكومية المتطورة التي تبتكرها وتطورها الدائرة، تسهم بشكل مباشر في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتدعم تنافسيتها في سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تدفع نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية بزيادة التجارة، وأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية.

وقال: إن فوز جمارك دبي بأفضل مبادرة رائدة عن مبادرة التجارة الإلكترونية ضمن جوائز سياسة خدمات 360 التي أعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعكس حرص الدائرة على مواكبة خطط واستراتيجيات إمارة دبي الحكومية، وأن تكون الدائرة في طليعة الدوائر الحكومية الرائدة والمتميزة.

وأردف: «تعد مبادرة التجارة الإلكترونية عبر الحدود الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تسهم في تحقيق رؤية دبي كمدينة رقمية وعاصمة عالمية للتجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وتسريع حركة بضائع شركات التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات البلوك تشين وأتمتة العمليات، ما يتيح تجربة رقمية فريدة توفر للمتعاملين الحصول على خدمات التخليص الجمركي بشكل استباقي، كما تعزز المبادرة بيئة الأعمال».