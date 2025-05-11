حددت بلدية دبي 6 متطلبات للصحة والسلامة في مناطق الألعاب والفعاليات.

وتضمنت إجراءات الصحة والسلامة التي يجب الالتزام بها من قبل صاحب الرخصة أو من ينوب عنه، بحسب « دليل إجراءات إصدار تصاريح مناطق الألعاب والفعاليات» أن يراعي تصميم المنطقة المخصصة للعب بما يتناسب والفئة العمرية المحددة في هذه المنطقة، وأخذ جميع تدابير السلامة اللازمة لتنظيم الجمهور من حيث تحديد المداخل والمخارج الآمنة وتنظيم طرق اللعب، كما يجب ترك مسافة 25 % على الأقل من مساحة الأرض للسير أو الجلوس، إضافة إلى ضرورة أن تحاط جميع الألعاب بسور غير قابل للتسلق على ألا يقل ارتفاع السور عن 1.2 متر، وأن يتم تصميم جميع الأرضيات والأسوار والكراسي من مواد مقاومة للحريق، على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في الإمارة.

ويجب أن يكون مجال الرؤية في غرفة تشغيل اللعبة مكشوفاً لمراقبة جميع أجزاء اللعبة، وضرورة مراعاة أن تكون الأماكن المخصصة للعب ملتزمة بتوفير جميع اشتراطات أصحاب الهمم.

وحددت البلدية نوعين لتصريح منطقة الألعاب الأول دائم ومدة صلاحيته سنة والثاني مؤقت أو موسمي لمنطقة ألعاب أو فعالية تحتوي على ألعاب أو محطات ترفيهية ومدة صلاحيته لا تتجاوز 6 أشهر، وبينت البلدية خلال الدليل إجراءات وخطوات التقديم على الخدمة والوثائق المطلوبة.

كما حددت البلدية الشروط والضوابط التخطيطية لتصريح الألعاب، بحيث لا تقل المسافة بين منطقة الألعاب أو الفعاليات وبين منطقة مخصصة للتدخين قائمة 100 متر، وعدم إقامة أي فعالية أو منطقة ألعاب في أرض فضاء من دون التصاريح اللازمة من إدارة التخطيط التنفيذي أو من أي جهة معينة أخرى.

وتطرق الدليل إلى إجراءات السلامة والطوارئ العامة لسلامة الجمهور، حيث يجب أخذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم الجمهور من حيث تحديد المداخل والمخارج حسب حجم منطقة الألعاب وعدد الألعاب ونوعية الألعاب، ويجب توفير الإنارة والتهوية بما يتناسب ومساحة المنطقة الترفيهية والفعاليات المصاحبة، ويجب التقيد بالطاقة الاستيعابية لعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم بنفس الوقت في المنطقة الترفيهية.