بلدية دبي تعزز شراكاتها مع القطاع الخاص لدعم السياحة

أكدت بلدية دبي تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ودعم مكانة الإمارة بين أفضل ثلاث مدن في العالم في مجالي السياحة والأعمال.

شراكة

وقال محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، إن البلدية تمتلك حالياً أكثر من 15 شراكة محلية وعالمية مع القطاع الخاص، تدعم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي يلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن البلدية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى خلق بيئة أعمال تنافسية، وتعزيز البنية التحتية السياحية والخدمية، بالإضافة إلى فتح قنوات تعاون جديدة من شأنها استقطاب المزيد من الزوار والسياح إلى مرافق وحدائق الإمارة.

وكشف أهلي عن الخطط المستقبلية للبلدية، التي تركز على تطوير تجارب سياحية ذكية وشاملة، ترتكز على مفاهيم الرفاهية والصحة والمجتمع، من خلال استقطاب شركاء متخصصين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، واستخدام التحليل البياني لفهم احتياجات الجمهور.

وأكد محمد أهلي التزام البلدية بتعزيز مرونة واستدامة وجاذبية البنية التحتية للحدائق والمرافق، بما يعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية متفردة بهويتها وثقافتها، حيث تحرص بلدية دبي على تنفيذ خطط ومشاريع مستقبلية تهدف إلى إنشاء وتطوير حدائق ومرافق عامة وترفيهية شاملة، تعكس الروح العصرية لإمارة دبي وتنوعها، من خلال تصميم مرافق ترفيهية متكاملة لتكون مساحات مجتمعية تنبض بالحياة.

وتدير بلدية دبي بلدية أكثر من 220 حديقة عامة ومرفقاً ترفيهياً، تتميز بتصاميم وتجارب متنوعة تلبي احتياجات مختلف السكان وزوار الإمارة على حد سواء.