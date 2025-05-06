وقف خيري مبتكر لرعاية الموهوبين في الدولة

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تعاونها مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، لإنشاء وقف خيري مبتكر على أرض ممنوحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يخصّص ريعه لدعم أبناء الوطن من الموهوبين، بتكلفة إجمالية 70 مليون درهم.

يتكون الوقف من مبنى عقاري استثماري، يتألف من طابق أرضي وستة طوابق، ويضم 36 وحدة سكنية ومحلات تجارية ومواقف للسيارات، وتبلغ مساحته الكلية 70 ألف قدم مربعة، ويقام على قطعة أرض مخصصة في منطقة الرفاعة، تبلغ قيمتها نحو 40 مليون درهم، فيما تبلغ تكاليف بناء وتشييد الوقف نحو 30 مليون درهم.

ومن المتوقع إنجاز الوقف خلال عامين من الإطلاق، بحيث تتولى (أوقاف دبي) عمليات بناء الوقف وإدارته واستثماره، ويُعتبر البناء والأرض المقام عليها وقفاً مؤبداً بنظارة (أوقاف دبي)، وتصرف عوائده على لدعم الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أن وقف رعاية الموهوبين يمثل مشروعاً استثمارياً خيرياً يسهم في توفير دعم طويل الأمد للجمعية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في اكتشاف مواهب أبناء الوطن، والعمل على صقلها وتطويرها وتقديم وسائل الرعاية اللازمة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم، وفق رؤية القيادة الرشيدة في اكتشاف الموهوبين ودعمهم حسب إمكانياتهم وبما يوائم احتياجات الدولة من الطاقات البشرية الإبداعية، معتبراً المبدعين «ثروة وطنية».

وأشار معاليه إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتزامن مع احتفالات الجمعية باليوبيل الفضي لإنشائها، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة تتويج لمسيرة الجمعية ونقطة انطلاق جديدة وقوية لكافة برامجها ومبادراتها.

وشدد معاليه على أهمية ودور الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لتحقيق أثر مجتمعي مستدام، مؤكداً أن التعاون مع «أوقاف دبي» في هذا المشروع الوقفي يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوسيع الأثر التكافلي والعمل على إطلاق مبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

بدوره قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن المؤسسة ستحرص على إنجاز المشروع وفق خطط عمل مدروسة يتم تجهيزها«حالياً» لإنشائه، خلال وقت قياسي مع التأكيد على إدارته واستثماره وفق أفضل الممارسات لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال، لتصرف عوائده على دعم واحتضان أبناء الوطن من الموهوبين ومواكبة طموحات الدولة في الارتقاء بالموهوبين وتنمية مهاراتهم ليكونوا جزءاً مهماً من مستقبل الوطن.

وأكد حرص المؤسسة على بذل كافة الجهود لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الوقف كأداة تنموية لتطوير المجتمعات ورافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية في كافة المجالات.