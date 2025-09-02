«استئناف دبي» تسجل أداء متقدماً لمجمل مؤشرات أدائها خلال 2024

%2.4 انخفاض نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة

سجلت محكمة الاستئناف بدبي أداء متقدماً وتطوراً إيجابياً لمجمل مؤشرات أدائها خلال 2024، حيث ارتفعت كفاءة الفصل في القضايا، مقابل انخفاض نسبة الدعاوى المتداولة لأكثر من سنة مسجلة 2.4% العام السابق، مقارنة بمعدل 2.7% في 2023.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن محاكم دبي، فقد بلغ متوسط عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي 238 حكماً، مقارنة بـ289 حكماً في عام 2023، ويعزى هذا التراجع إلى «انخفاض عدد الدعاوى المسجلة لا سيما في القضايا العمالية نتيجة التعديل القانوني الذي نص على تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بدلاً من محكمة الاستئناف ما انعكس أيضاً على عدد الدعاوى المنجزة».

كما شهد مؤشر معدل الحكم من تاريخ التسجيل تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض إلى 113 يوماً مقارنة بـ125 يوماً في العام الماضي، وهو ما يُظهر تقدماً في سرعة البت في الملفات، ويعود ذلك إلى جهود إدارة الدعوى في تجهيز القضايا ومتابعة الدعاوى المتأخرة بشكل دوري تحت إشراف رئيس المحكمة لضمان سرعة البت فيها.

تعزيز الكفاءة القانونية

كما جاء في التقرير أن تطوير الإجراءات في «الاستئناف» شمل تجهيز القضاة ومتابعة الدعاوى المتأخرة بآليات دقيقة تحت إشراف رئيس المحكمة، بهدف ضمان تسريع الفصل في القضايا، إضافة إلى تطبيق أحدث المعايير القانونية عند النظر في الاستئنافات والأوامر المستعجلة.