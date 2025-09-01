«طرق دبي»: 33% انخفاضاً في استهلاك حافلات النقل العام للديزل



أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن استراتيجية المواصلات العامة 2050 أسهمت في تحقيق نتائج بارزة تضمنت تحسناً في كفاءة استهلاك الديزل في حافلات النقل العام بنسبة 33%، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في إنارة الطرق بنسبة 8% وانخفاض إجمالي استهلاك الكهرباء بنسبة 2%، كما أسهمت في معالجة 88% من النفايات التي تم ترحيلها عن مسار الطمر، وإعادة تدوير 66% من النفايات، وإعادة استخدام 22% من النفايات.

وجاءت هذه النتائج بعد قرابة عامين من إطلاق الهيئة استراتيجية المواصلات، وتحديداً عام 2023، حيث كانت أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وتهدف من خلالها إلى تقليل التأثير السلبي في التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور؛ هي: وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.

وتواكب الاستراتيجية مساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات، كما أنها تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات للارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة في الطرق والنقل وتحقيق الريادة عالمياً في التنقل السهل والمستدام وتعزيز مرونة البنية التحتية للمواصلات العامة وتأثيرها في التغير المناخي.

وتتماشى استراتيجية المواصلات العامة 2050 مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كونها واحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، كما تهدف إلى تحقيق العديد من المنجزات خلال سنوات تطبيقها، من بينها تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات وإيجاد مباني ذات كفاءة عالية للطاقة «قريبة من الصفر»، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة و«صفر» نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليارات درهم مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.

محاور

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحقيق النسب المستهدفة خلال السنوات المقبلة للوصول إلى صافي انبعاثات «صفرية» بحلول 2050 في المحاور الثلاثة: «النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات»، والتي تنص على تحويل 10% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2030، لتكتمل نسبة تحويلها بنسبة 100% بحلول عام 2050، وكذلك تحويل مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 30% بحلول عام 2030 لتصل إلى 100% بحلول عام 2040.

وفي ما يخص تحويل حافلات المدارس التابعة لمؤسسة تاكسي دبي إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية، تستهدف الخطة تحويل 10% من تلك الحافلات بحلول 2030 ليكتمل تحويلها 100% بحلول عام 2050، في حين تستهدف الخطة نسبة 74% من إعداد وتأهيل المباني بحلول عام 2030 لتصل 100% عام 2045، في حين تكون المباني الجديدة ذات طاقة قريبة من الصفر اعتباراً من العام الجاري، كما ستعمل الهيئة على إعادة تأهيل إنارة الطرق القائمة لتكون جميعها ذات كفاءة عالية للطاقة بنسبة 100% على أن يستمر التطبيق على جميع المشاريع الجديدة.