10 ملايين زائر لحدائق دبي خلال الربع الأول

شهدت حدائق دبي إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عددهم 10 ملايين زائر، ما يعكس مدى الإقبال الكبير على هذه الوجهات الترفيهية في الإمارة، في حين سجلت حدائق دبي 31 مليون زائر خلال عام 2024.

محمد أهلي: تصميم المرافق الترفيهية لتكون مساحات مجتمعية نابضة بالحياة

وأوضح محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، أن البلدية تدير أكثر من 220 حديقة عامة ومرفقاً ترفيهياً تابعة لها، تتنوع في تصاميمها وتجاربها لتلبية احتياجات السكان والزوار على حد سواء، وتوفر الحدائق في إمارة دبي تجارب مميزة بالقرب من الطبيعة مع خيارات متنوعة من المناطق والمرافق الترفيهية.

وأكد أن بلدية دبي ملتزمة بتنفيذ خطط ومشاريع مستقبلية تهدف إلى إنشاء وتطوير حدائق ومرافق عامة وترفيهية شاملة. كما تحرص على تصميم هذه المرافق لتكون مساحات مجتمعية نابضة بالحياة، تستوعب احتياجات السكان والسياح، وتعكس الروح العصرية للإمارة وتنوعها.

وأضاف أن البلدية تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية على تطوير مرافق متكاملة في مدينة جاذبة تلبّي متطلبات جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على مفاهيم الإبداع والجمال والمعايير العالمية في التصميم والخدمة، لضمان تجربة مثالية لزوار المدينة الأفضل في العالم.

وفيما يخص «برواز دبي»، أشار محمد أهلي إلى أن عدد الزوار خلال عام 2024 بلغ نحو مليون و600 ألف زائر، فيما تجاوز عدد الزوار خلال الربع الأول من 2025 حاجز الـ400 ألف زائر.

ولفت إلى أن عدد الكادر الوظيفي في الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي يزيد على 215 موظفاً، يعملون لضمان تقديم أفضل تجربة للزوار.

وجهات مفضلة

وباتت حدائق دبي مقاصد جاذبة لسكان الإمارة وزوارها للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية والسياحية والمجتمعية، ونموذجاً متكاملاً لضمان راحة ورفاهية وسعادة سكان إمارة دبي وزوارها، حيث تُعد حدائق ومرافق بلدية دبي من المواقع المُفضلة وسهلة الوصول لسكان دبي والمقيمين والسياح الراغبين في إمضاء أوقات ممتعة في الأماكن المفتوحة، والتي تتميز بأحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية والخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية كجزء من مهمتها الأساسية في إدارة وتطوير هذه المرافق وتقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار، بما يسهم في تأكيد أعلى مستويات جودة الحياة في دبي.