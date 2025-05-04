«طرق دبي» تضيف 550 مركبة لأسطول التأجير الذكي في عامين

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي زيادة مركبات التأجير الذكي بنسبة تتجاوز 130 %، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حلول التنقل الذكي في الإمارة، وتشمل الخطة زيادة عدد المركبات من 400 إلى 950 مركبة بنهاية 2026، حيث سيتم إضافة 200 مركبة جديدة خلال العام الجاري، و350 مركبة العام المقبل.

عادل شاكري: 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «إن خدمة التأجير الذكي للمركبات بنظامي الدقائق والساعات تعكس التزام الهيئة بتعزيز حلول التنقل المستدام والذكي في الإمارة»، لافتاً إلى أن الخدمة أصبحت خياراً مفضلاً ومفهوماً جديداً للتنقل في إمارة دبي، حيث يزداد الطلب عليها يوماً بعد آخر، مشيراً إلى أن مركبات التأجير الذكي قامت خلال العام الماضي بـ 215 ألف رحلة.

وأوضح أن الخدمة تستهدف بشكل رئيس مستخدمي المواصلات العامة لرحلة الميل الأول والأخير، وتوفر بديلاً للأشخاص الذين لا يرغبون في الالتزام بامتلاك مركبة، أو لايحتاجون المركبة للتنقل في كل يوم، كما أنها تعد وسيلة بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في إمارة دبي، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويطبق فيها أفضل الممارسات العالمية بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى أنها تعد وسيلة نقل ذات كفاءة عالية وبكُلفة مالية منخفضة.

تحميل التطبيق

وأكد شاكري أن الخدمة تتم دون الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلم المركبة وإرجاعها، ولا يتطلب استخدامها سوى تحميل التطبيق والتسجيل في نظام إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود بالمركبة، وعند الانتهاء من استخدام المركبة، يتم إغلاقها عبر التطبيق.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة للمقيمين والسياح في إمارة دبي لمدة تصل إلى 24 ساعة، وبأسعار تنافسية تبدأ من 50 فلساً للدقيقة تشمل مصاريف الوقود والتأمين ورسوم المواقف، وتختلف تسعيرة الاحتساب وفقاً لعدة معايير كإعادة المركبة إلى نقطة البداية، ونوع المركبة وحجمها وساعات استئجارها، لافتاً إلى أن يمكن استئجار المركبة دقيقة أو ساعة أو أكثر من ذلك بشرط ألا تتجاوز عملية الاستئجار للمرة الواحدة عن 24 ساعة.

وذكر شاكري أنه توجد حالياً شركتان مزودتان بهذه الخدمة وهما (U drive) و(Ekar)، وتتوفر تطبيقاتها عبر متجري أبل وأندرويد، ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتسجيل في الخدمة عبر استخدام المستندات المطلوبة، وهي رخصة القيادة وبطاقة هوية صالحة وبطاقة ائتمانية، وبعد التسجيل يحصل المستخدم على رقم سري ورمز التعريف الشخصي لمرة واحدة، وبعد تفعيله يبحث عن أقرب مركبة عبر الخريطة الموجودة في التطبيق لحجزها.

عدد الركاب

ولفت إلى أن المستأجر ملزم بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، والالتزام بعدد الركاب المُصرّح بهم، كما يجب على المستخدم عدم السماح للغير بقيادة المركبة، وأن يُبلّغ الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها فيها، كما أنه ملزم بعدم تجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها.

وأوضح شاكري أنه يتم متابعة أداء مقدمي الخدمة من خلال مؤشرات تشغيلية وحملات تفتيشية ورقابية من قبل مفتشي الهيئة لرصد أي تجاوزات ونظافة المركبات، مؤكداً وجود دليل فني يوضح المهام والمسؤوليات ومتطلبات التشغيل التي يجب على المشغلين الالتزام بها لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

وذكر أن جهود الهيئة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وفقاً للخطط الاستراتيجية وتوجهات إمارة دبي.

وأوضح أن مركبات التأجير الذكي تتوزع في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للمستخدمين حجز أقرب مركبة وإنهاء الرحلة داخل حدود الإمارة.