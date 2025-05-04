«جيوهب» منصة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الجيومكانية

توفر «جيوهب»؛ أول حاضنة أعمال وابتكار جيومكانية رسمية من نوعها في المنطقة، مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة، تشمل: جمع مدخلات التكنولوجيا الجيومكانية لتطوير حلول مبتكرة، وتقديم برامج تدريبية حول استخدام تقنيات البيانات الجيومكانية، إضافة إلى توفير استشارات احترافية عبر خبراء متخصصين في المجال، وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح المنصة أحدث التقنيات الجيومكانية للمستخدمين، وتمكين الوصول إلى البيانات الجيومكانية بفعالية وسهولة، تقديم بيئة حاضنة للعمل على المشاريع والأفكار الريادية.

وأوضحت بلدية دبي أن نظم المعلومات الجغرافية تعد من أهم الأدوات الرقمية، التي تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمل من خلال استخدام أحدث تقنيات تحليل البيانات الجيومكانية، ومن خلال مشروع GeoHub، حيث تم إنشاء منصة مبتكرة متكاملة، تتيح مشاركة البيانات الجيومكانية بين مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين التنسيق، وتسريع الاستجابة، ودعم الابتكار في التخطيط والتطوير.

وجاء إطلاق المنصة في ديسمبر 2022 في إطار التزام بلدية دبي بتعزيز التحول الذكي وتقديم خدمات مبتكرة، وفق أعلى المعايير العالمية، كأول حاضنة أعمال وابتكار جيومكانية رسمية من نوعها في المنطقة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز حمدان للإبداع والابتكار. وتأتي هذه المبادرة الرائدة من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للبلدية، لتعزيز دور دبي مركزاً متقدماً في الابتكار الجيومكاني، حيث ترتكز الحاضنة على منظومتين أساسيتين: ريادة الأعمال، والبحث العلمي والتطوير الأكاديمي. وتعد منصة «جيوهب» نموذجاً متكاملاً لتبادل البيانات الجيومكانية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين التنسيق.