6487 مستفيداً من «على دربك» في شرطة دبي

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك»، التي أطلقتها شرطة دبي، والمعنية بإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة وضد مجهول في زمن قياسي 6487 مستفيداً منذ إطلاقها.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة «على دربك»: إن المبادرة حققت نجاحاً منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث تم إصدار 2901 تقرير لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول البالغ عددها 152 محطة والمتوزعة على مختلف مناطق الإمارة، و981 تقريراً ضد مجهول، كما بلغ عدد السيارات التي خضعت للتصليح 721 سيارة، وعدد البلاغات عبر خدمة الشرطة 219 بلاغاً.

وأضاف: إن 85 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة «على دربك» بإجمالي عدد متدربين 19861 مستفيداً.

وأوضح أن المبادرة حققت «صفر» زيارة المتعاملين لمراكز الخدمة، واختصرت زمن الإنجاز الإجمالي أكثر من 93 %، وأدت إلى زيادة رضا المتعاملين إلى 95.2 %، وزادت مستوى رضا الشركاء إلى 97 %، لافتاً إلى أن المبادرة فازت بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة فئة التعاون بين القطاع العام والخاص، وبالمركز الأول في جائزة درع الحكومة الرقمية العربية فئة الإنجازات الحكومية.

وأكد أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.

وأشار الكعبي إلى وجود خطة محكمة ومستهدف يتماشى مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لزيادة عدد الخدمات التي تقدم في محطات التزود بالوقود.

وتعدّ المبادرة أحد مشاريع شرطة دبي الريادية الرامية إلى تصفير البيروقراطية في الشرطة استجابة لمبادرة تقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة، لتتحول كلياً إلى مراكز بلا مراجعين، حيث تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث السير البسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في دبي «شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات»، لتقديم 7 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة أصحاب الهمم وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.