79.6 % من سكان دبي في سن العمل

كشفت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن 79.65% من سكان الإمارة في سن العمل من الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 وحتى 59 سنة، حيث يبلغ عددهم 3 ملايين و77 ألفاً و701 نسمة من إجمالي عدد سكان إمارة دبي المقيمين إقامة معتادة فيها مع نهاية عام 2024، والذي يبلغ 3ملايين و863 ألفاً و600 نسمة بنهاية عام 2024.

وتوزع سكان دبي من هم في سن العمل بواقع: 2 مليون و647 ألفاً و900 نسمة من الذكور، ومليون و215 ألفاً و700 نسمة من الإناث، بنسبة بلغت على التوالي 68.53% و31.47%من إجمالي السكان.

وتعكس الأرقام طبيعة دبي والنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.

فئات عمرية

ويتركز نحو 58.69% من السكان ضمن الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 إلى 44 سنة، وتحتل الفئة العمرية 30– 34 سنة المرتبة الأولى حيث بلغ عدد أفرادها 694.633 نسمة، بنسبة بلغت 17.97% من إجمالي السكان، تليها في المرتبة الثانية الفئة العمرية 25– 29 سنة حيث بلغ عدد أفرادها 642.657 نسمة، بنسبة بلغت 16.63% من إجمالي السكان.

فيما جاءت الفئة العمرية 35– 39 سنة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد أفرادها 517.936 نسمة، بنسبة بلغت 13.40% من إجمالي سكان الإمارة.

وأظهرت البيانات أن عدد الأطفال في الفئة العمرية من 0-14 سنة بلغ567 ألفاً و287 نسمة، يشكلون نسبة 14.68% منهم نسبة 5.23% تحت سن خمس سنوات.

وأوضحت البيانات أن عدد السكان في الفئات العمرية من 60 -74 عاماً بلغ 79 ألفاً و714 نسمة يشكلون نسبة 2.06% من اجمالي سكان الإمارة، فيما بلغ عدد الفئة العمرية أكثر من 75 عاماً 12 الفاً و476 نسمة يشكلون نسبة 0.32 % من اجمالي السكان.

جودة الحياة

وتشير البيانات إلى أن مجتمع إمارة دبي مجتمع فتي ينمو باستمرار وذلك ترجمة لنهج حكومة دبي التي تتبنى منهجية مدروسة للتطوير واستشراف المستقبل وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يتصدر رخاء وسعادة المواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها، أولويات حكومة دبي، في إطار سعيها الدائم إلى تحقيق تطلعات المدينة المستقبلية وتبوؤ الصدارة في التنافسية العالمية، من خلال الحرص المستمر على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البيئة الاقتصادية، والعمل على استقطاب الجميع من مختلف أنحاء العالم من مستثمرين ورجال أعمال وأصحاب العقول والمواهب والشركات العالمية عبر نهج قيادي حكيم يستند إلى التخطيط الاستباقي، والمرونة في مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في شتى المجالات.