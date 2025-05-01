محمد بن راشد: نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات على أن الإمارات أصبحت وجهة للعالم.. وبشهادة العالم.

واستشهد سموه بمقولة شهيرة مفادها أن "الناس تصوت لك بحركتها"، فعندما يتحرك السياح تجاه دولتك.. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك.. ويضخ المستثمرون أموالهم في اقتصادك.. نعلم أننا في الطريق الصحيح.. ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً..

وأكد سموه استمرار دولة الإمارات في تحقيق أداء سياحي غير مسبوق، حيث سجلت رقماً قياسياً باستقبالها 30.7 مليون سائح العام السابق، بإنفاق سياحي بلغ نحو 250 مليار درهم، مبشراً سموه بأن مطارات الدولة ستستقبل هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر.

وكان سموه زار اليوم سوق السفر العربي في دبي، الذي يشهد مشاركة 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": " أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي في دبي.. سوق سفر تشارك فيه 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي.. بحمد الله استمرت دولة الإمارات في أداء سياحي غير مسبوق وسجلت رقماً قياسياً باستقبال 30.7 مليون سائح العام السابق".

وأضاف سموه: "بلغ اجمالي الانفاق السياحي حوالي 250 مليار درهم.. وستستقبل مطارات الدولة هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر".

وتابع سموه: "هناك مقولة شهيرة تقول people vote with their feet أي أن الناس تصوت لك بحركتها. عندما يتحرك السياح تجاه دولتك.. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك.. ويضخ المستثمرون أموالهم في اقتصادك.. نعلم أننا في الطريق الصحيح.. ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً.. ونهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم.. وبشهادة العالم".