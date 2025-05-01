734 مليون درهم مخزون مساعدات «دبي الإنسانية»

كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية» أن قيمة مخزون المساعدات الإنسانية المتوافرة لأعضاء «دبي الإنسانية» يبلغ أكثر من 200 مليون دولار ما يعادل أكثر من 734 مليون درهم.

مشيراً إلى أن قيمة مواد الإغاثة التي أرسلتها المنظمات التي تستضيفها دبي الإنسانية من بداية العام الجاري حتى اليوم بلغت أكثر من 34.1 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 125 مليون درهم، وصلت إلى 66 دولة، وبلغ عدد الشحنات 351 شحنة، يشمل ذلك الشحنات التي نقلتها وسيرتها دبي الإنسانية، وتضمنت الشحنات:

مواد طبية بقيمة 11 مليون دولار ما يعادل 40.37 مليون درهم، ومواد لوجستية بقيمة 9 ملايين دولار ما يعادل أكثر من 33 مليون درهم، فيما كانت المواد المتبقية تتعلق بالغذاء والتعليم والوصول للمياه النظيفة.

وقال في حوار مع «البيان» على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2025»، إن نحو 43.5 % من المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها من المنظمات التي تستضيفها دبي الإنسانية خلال العام الماضي حتى اليوم ذهبت إلى مناطق تشهد نزاعات في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح جوسيبي سابا أن المساعدات الإغاثية التي أرسلت من بداية العام الجاري حتى اليوم، بينها شحنات إغاثية إلى غزة عبر مصر والأردن بقيمة أكثر من 7 ملايين دولار ما يعادل 36.7 مليون درهم، وأكثر من 5 ملايين درهم إلى السودان ما يعادل 18.35 مليون درهم.

وأشار إلى أن «دبي الإنسانية» تعرض فصلاً جديداً وجريئاً في الفكر الإنساني خلال مشاركتها في «ديهاد 2025»، حيث يمثل جناح «دبي الإنسانية» منصة محورية لدفع موضوع هذا العام.

وقال «الحلول مبتكرة ومستدامة في المجال الإنساني»، ويشهد الجناح عقد جلسات حوارية على مدار أيام الحدث تسلط الضوء على الابتكار من أجل استدامة العمل الإنساني، وتعزيز التضامن العالمي.

تحول استراتيجي

وأكد جوسيبي سابا، أن العام الماضي شهد تحولاً استراتيجياً مهماً تمثل في إطلاق الهوية والاسم الجديدين، بالانتقال من «مدينة دبي الإنسانية العالمية» إلى «دبي الإنسانية»، في خطوة لم تكن مجرد تغيير شكلي بل رسالة واضحة تعكس توجهاً استراتيجياً جديداً.

حيث يعزز هذا التحول مكانتها كمركز إنساني رائد عالمياً في المساعي الإنسانية، ويعكس التزاماً متجدداً بخدمة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة.

لافتاً إلى أن المدينة، وعلى مدى 20 عاماً، كانت في طليعة جهود الإغاثة الإنسانية، وحققت نجاحات باهرة ومستمرة في أداء هذا الدور الأساسي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: إن قانون مدينة دبي الإنسانية، حدد أهدافاً واضحة، وهي دعم المجتمع الإنساني للاستجابة لحالات الطوارئ حول العالم، من خلال تقديم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة، وهذا ما تُتقنه دبي. وشدد سابا على أهمية التوسع في الاستراتيجية لتشمل مجالات جديدة مثل الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.

مؤكداً أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) الذي استضافته دبي أرسل رسالة قوية عن التزام الدولة بمستقبل مستدام، مشيراً إلى وجود نخبة من المبتكرين والمبادرات التقنية في دبي، ما يجعل الإمكانات متاحة لتوظيف هذه القدرات في خدمة العمل الإنساني.

وأكد أن دبي الإنسانية تعمل ضمن منظومة شراكة تشمل القطاع الخاص، والجامعات، والجهات المانحة، والمجتمع الإنساني بأكمله، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية في مختلف الدول لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في دعم الاستجابة العالمية للطوارئ.

ولفت سابا إلى أن دبي الإنسانية، بصفتها سلطة منطقة حرة، تعمل على جذب الشركات التجارية والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى تم مؤخراً إطلاق برنامج قيادي مخصص للمواطنين الإماراتيين، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي واختيار 6 مشاركين من بين عدد كبير من المتقدمين.

حيث يمثل هذا البرنامج خطوة نحو تنشئة قادة مواطنين في المجال الإنساني. وفي إطار التعاون مع الجامعات، نوه سابا بالشراكات المثمرة مع جامعة هيريوت وات والجامعة الأمريكية في دبي، لافتاً إلى مشاريع طلابية في التغليف المستدام والترويج للأنشطة الإنسانية.

بنك بيانات

وقال يُعد بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية، الذي طورته دبي الإنسانية، من أبرز ما سيتم عرضه في جناحنا في «ديهاد 2025»، إذ تعزز هذه المنصة الرائدة والحائزة جوائز من الاستعداد العالمي للطوارئ عبر توفير رؤية آنية للمخزونات الإغاثية في مراكز متعددة، ما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً وفعالية من حيث التكلفة، لتشكل بذلك شبكة أمان عالمية.

حيث أثبتت هذه المنصة دورها الحاسم في تقليل التكرار في العمليات وتسريع إيصال المساعدات المنقذة للحياة أثناء الأزمات،. وأشار إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في بنك بيانات اللوجستيات الإنسانية، لمعرفة كيفية تدوير المخزونات والتعامل مع الأزمات المتكررة مثل الأعاصير.

وفي سياق تطور حجم المساعدات، قال سابا إن «دبي الإنسانية» شهدت قفزة نوعية، إذ انتقلت من استضافة مواد إغاثة بقيمة 45 مليون دولار في 2017 و2018 إلى أكثر من 200 مليون دولار في 2025، ما يجعل دبي مركزاً إنسانياً عالمياً واستراتيجياً.

جوسيبي سابا:

125 مليون درهم مساعدات إغاثية إلى 66 دولة من بداية 2025

36.7 مليون درهم مساعدات إغاثية إلى غزة و18.35 مليوناً للسودان في 2025

43.5 % من المساعدات الإغاثية خلال 2024 حتى اليوم ذهبت إلى مناطق نزاعات

دبي مركز إنساني عالمي يعزز التضامن الدولي والتنمية المستدامة