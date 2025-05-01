«كهرباء دبي»: 9.8 % زيادة المعاملات الرقمية في الربع الأول

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة من أجل تسريع التحول الرقمي في الهيئة، وتسهيل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، وتعزيز سعادة كل المعنيين وتخطي توقعاتهم.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 9.8 % في عدد المعاملات الرقمية، التي أنجزها المتعاملون في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: «في نهاية الربع الأول من عام 2025 بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 100 %، ونسبة الخدمات الذاتية، التي لا تتطلب حضوراً شخصياً 100 %. ووصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.55 %.

مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى حرص الهيئة على توفير جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، فضلاً عن تطبيق الهيئة لسياسة خدمات 360، بما يدعم نهج «الحكومة الواحدة»، وتقديم خدمات حكومية متكاملة، تسهم في تسهيل حياة الناس، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، توفر وقت وجهد المتعاملين».

وأضاف: «نحرص على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين، من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل. وتعتبر الهيئة سباقة محلياً وعالمياً في تبنيها لمفهوم الخدمات الرقمية المتكاملة.

وفي مجال إدارة وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية؛ من حيث توافرية الخدمات المقدمة وجودتها، مشيراً إلى أن مؤشر السعادة اللحظي، الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية بلغ خلال العام الماضي 98.6 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين، التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي 97.01 %.

وحصلت الهيئة على نسبة 100 % في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية «IDCXS:2022» وتحقيقها أعلى نسبة عالمياً لـ 3 سنوات متتالية».

خدمات

وأشار سعيد الطاير إلى أن خدمة «دفع الفواتير» تصدرت الخدمات المستخدمة في هيئة كهرباء ومياه دبي، وجاء بعدها خدمة شحن المركبات الكهربائية، ثم خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، تلاها خدمة شهادة المخالصة، ثم خدمة «استرداد المبالغ المستحقة»، التي تمكّن من تقديم طلب استرداد مبالغ التأمين المستحقة «إن وجدت» عبر التحويل المصرفي داخل الدولة باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي «IBAN» أو التحويل إلى حساب آخر مفعّل لدى الهيئة تحت نفس اسم ورقم المتعامل أو الشيكات.

ثم جاءت خدمة إيقاف الكهرباء والمياه، تلاها شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية، التي تتيح للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة الحصول على شهادة عدم الممانعة للبناء، وشهادة عدم الممانعة للهدم، وشهادة عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية.