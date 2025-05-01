«تنمية المجتمع» بدبي تعزز الثقافة المالية للأسر ببرنامج تدريبي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون عام المجتمع.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام الهيئة أن البرنامج يستقطب 100 مشارك في دورته الأولى، ويندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة الهادف لدعم تأسيس ونمو الأسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.

وأفادت بأن البرنامج سيستمر على مدى الستة أشهر القادمة مستهدفاً منتسبي برنامج أعراس دبي، ويتميز بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسة، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.

كما يتضمن مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وأكدت أن البرنامج يسعى إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل.

وذكرت أن التعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد سيستمر لطرح المزيد من البرامج التوعوية والداعمة للأسر في مراحل حياتها، وتشجيع الشباب على الزواج بشكل عام والمبكر بشكل خاص لرفع نسبة الخصوبة في الإمارة.

وأشارت أن أعراس دبي شهد نجاحاً لافتاً، حيث نظمت الهيئة ما يقارب من 500 حفل زفاف منذ إطلاق المبادرة في يناير من العام الماضي، منها أكثر من 150 عرساً منذ بداية العام الحالي 2025، بارتفاع قدره 12% عن العام الذي يسبقه.

مستقبل مالي مستدام

بدورها أكدت الدكتورة ليلى فريدون الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن البرنامج سيضع أمام المشاركين خارطة طريق لرسم مستقبلهم المالي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي.

تشجيع الادخار

ويقدم البرنامج استراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسة في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.

ويشمل البرنامج أيضاً تعلم استراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.

ركيزة أساسية

من جانبه أكد مروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن إدارة الشؤون الائتمانية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الوعي المالي لدى الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وأشار إلى أن العديد من الأفراد قد لا يكونون على دراية دقيقة بحجم دخلهم الشهري أو نسبة المصروفات التي تستهلك هذا الدخل، ما يؤثر في قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وأوضح أن السجل الائتماني بدأ بتوثيق الالتزامات البنكية، لكنه تطور ليشمل معلومات أوسع مثل الراتب والمصروفات، ما يتيح للمستخدمين فهماً أفضل لسلوكهم المالي، مشيراً إلى أنه عند حصول الفرد على تقريره الائتماني، يمكنه الاطلاع على تفاصيل راتبه ونسبة المصروفات، ما يساعده على إدارة أموره المالية بشكل أكثر فعالية.