مكتوم بن محمد: الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق.

واستقبل سموه اليوم، مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، حيث ناقش معه الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال.

وشدد سموه على أن الإمارات ستبقى شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وأن ستواصل تعزيز مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استقبلت اليوم مارك رييد، الرئيس التنفيذي لمجموعة (WPP) العالمية، إحدى أضخم المجموعات في مجال الاتصال والتسويق على مستوى العالم، وناقشنا خلال اللقاء الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإبداعي، وبناء مجتمع أعمال متميز يضم أكبر الأسماء العالمية المتميزة في هذا المجال".

وأضاف سموه: "نؤمن بأن الاتصال والتسويق محركات رئيسية لنمو الاقتصادات، ومُمكّنات ضرورية لنجاح الشركات في مختلف الأسواق".

وتابع سموه: "ستبقى الإمارات شريكاً داعماً لأهم الشركات والمؤسسات العالمية، وستعزز دبي مكانتها وجهةً أولى للشركات التي تصنع الأثر، وتُعيد تعريف مفاهيم الابتكار في الاتصال، والإعلام، والتسويق الرقمي، لترسيخ نموذج اقتصادي عالمي متكامل قائم على الإبداع".