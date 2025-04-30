188 مخالفة جلوس أطفال في المقاعد الأمامية للمركبات بدبي 2024

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العام الماضي 188 مخالفة جلوس أطفال في المقاعد الأمامية للمركبات، بما يخالف قانون السير والمرور الاتحادي، الذي يحظر السماح للأطفال من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

وتأتي سلامة الأبناء وحمايتهم من الأخطار كافة في مقدمة أولويات شرطة دبي، حيث تدعو في كل المناسبات والحملات التوعوية أولياء الأمور إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وتوفير المقاعد الخاصة بالأطفال في المقاعد الخلفية للمركبات.

مشددة على أن ترك، أو احتضان الأب أو الأم، للطفل في المقعد الأمامي أثناء القيادة يعد مخالفاً للقانون، وسلوكاً خطراً يهدد حياة وسلامة الطفل والآخرين، مؤكدة استمراراها بنشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة لهم بالمركبات.

ورصدت أجهزة الضبط التقنية في شرطة دبي مخالفة مرورية خطيرة «مؤخراً»، حيث سمح أحد أولياء الأمور لطفله بالجلوس أمام مقود المركبة في حضنه أثناء القيادة على شارع عام، ما شكل تهديداً لحياته وحياة الآخرين.

وقد عززت شرطة دبي إجراءاتها الأمنية، مستخدمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للحفاظ على سلامة الطرق وتشير التقارير إلى تعرض العديد من الأطفال لحوادث أسفرت عن إصابات ووفيات، على خلفية عدم التزام ذويهم بإجراءات السلامة والأمان، أو تخصيص مقعد للأطفال.

ويعد السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي، مخالفاً لقانون السير والمرور، وذلك نسبة لخطورتها على الطفل في حال توقف المركبة بصورة مفاجئة أو وقوع أي حادث مروري، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، والارتطام بالأجزاء الداخلية للمركبة، أو قد يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الاصطدام أو تدهور المركبة، وعقوبة المخالفة غرامة قدرها 400 درهم.