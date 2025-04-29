حمدان بن محمد: بتوجيهات القيادة الرشيدة.. الإمارات تواصل لعب دور ريادي في تشكيل مستقبل السفر والسياحة

سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مواصلة دولة الإمارات دورها الريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وكان سموه زار معرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي"X": "خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة".

وأضاف سموه: "بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة".