ساحة الشعّار رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم "الجمعة"، رائعة شعرية جديدة على حسابه في "إنستغرام" بعنوان: "ساحة الشعّار"، قال فيها :

عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البُعاد

والشعـر محبــوب وبيوتـه لـي حْـبَـيّـبــه

ـ ـ

مالـي أرى مدّعينـك يالشـعـر في إزديـاد

هل أصبحت ساحتك يا شـعـر متسيّبــه

ـ ـ

والحبكـه اللّـي معـانيهـا تجــر الفـــؤاد

صايـر لهـا وقـت عـ الاسمـاع متـغيّـبـه

ـ ـ

إلى جماهيـر شعـري مـن جميــع البلاد

شاعركم الظن منكـم فيـه مـا خـيّـبـــه

ـ ـ

سافر يعانـق نسيـم البـرد فـي كــل واد

الـبـــرد بيـني وبينــه صحـبــةٍ طـيّـبــه

ـ ـ

ويالشاعر فـ شعرك آوصّيك في الإجتهاد

إختـر مـن أبكــار فكــرك ولتـدع ثـيّـبـه

ـ ـ

واوصّـي المنتـقـد لـو حبَّـذا الإنتـقــاد

تكــون نظـرات فكــره مـاهــي قْـريّـبـه

ـ ـ

ولـينتقد من نصـوص الشاعـر اللّـي أراد

لكن يعـيّـب نصـوصــه ماهــو يْعَـيّـبــه

ـ ـ

نحتـاج للنـقـد حاجـة أرضـنــا للسمــاد

لـو كـان ريـحـه نـتـن، منـابتـه طـيّـبــه