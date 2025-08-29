Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

ساحة الشعّار رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

undefined's profile picture

البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم "الجمعة"، رائعة شعرية جديدة على حسابه في "إنستغرام" بعنوان: "ساحة الشعّار"، قال فيها :

عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البُعاد

والشعـر محبــوب وبيوتـه لـي حْـبَـيّـبــه

ـ ـ

مالـي أرى مدّعينـك يالشـعـر في إزديـاد

هل أصبحت ساحتك يا شـعـر متسيّبــه

ـ ـ

والحبكـه اللّـي معـانيهـا تجــر الفـــؤاد

صايـر لهـا وقـت عـ الاسمـاع متـغيّـبـه

ـ ـ

إلى جماهيـر شعـري مـن جميــع البلاد

شاعركم الظن منكـم فيـه مـا خـيّـبـــه

ـ ـ

سافر يعانـق نسيـم البـرد فـي كــل واد

الـبـــرد بيـني وبينــه صحـبــةٍ طـيّـبــه

ـ ـ

ويالشاعر فـ شعرك آوصّيك في الإجتهاد

إختـر مـن أبكــار فكــرك ولتـدع ثـيّـبـه

ـ ـ

واوصّـي المنتـقـد لـو حبَّـذا الإنتـقــاد

تكــون نظـرات فكــره مـاهــي قْـريّـبـه

ـ ـ

ولـينتقد من نصـوص الشاعـر اللّـي أراد

لكن يعـيّـب نصـوصــه ماهــو يْعَـيّـبــه

ـ ـ

نحتـاج للنـقـد حاجـة أرضـنــا للسمــاد

لـو كـان ريـحـه نـتـن، منـابتـه طـيّـبــه