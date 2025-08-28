حصة بوحميد: 700 عرس ضمن «أعراس دبي»

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج “أعراس دبي”، الذي أطلقته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أصبح اليوم أحد أهم المبادرات الاجتماعية التي تدعم الأسرة الإماراتية وتعزز استقرارها.

وأوضحت معاليها أن البرنامج نجح منذ انطلاقه في تنظيم أكثر من 700 حفل زواج، ما أسفر عن نتائج إيجابية وملموسة على مستوى المجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج شهد ولادة 80 طفلاً بفضل هذه المبادرة، في دلالة واضحة على أثرها المباشر في تشجيع الزواج وتكوين الأسر.

وأضافت أن هذه الأرقام تحمل بُعداً اجتماعياً وإنسانياً كبيراً يعكس نجاح الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة في ترسيخ قيم الأسرة وتماسكها.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تولي الأسرة مكانة محورية في خططها التنموية، مشيرة إلى أن “أعراس دبي” ليس مجرد برنامج لدعم الزواج، بل هو مشروع وطني يهدف إلى بناء أجيال جديدة مستقرة ومتمسكة بقيمها. كما أعربت عن تفاؤلها بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الاجتماعية النوعية، التي تعزز تماسك المجتمع واستدامة عطائه.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أشارت معالي حصة بوحميد إلى أن الاحتفاء هذا العام يجسد 50 عاماً من التمكين والدعم المستمر الذي حظيت به ابنة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضحت بوحميد أن المرأة الإماراتية اليوم باتت شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية، وحاضرة بقوة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة أن القادم يحمل مزيداً من الفرص والإنجازات لبنات الوطن.

وختمت معاليها بالتأكيد على أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة دعم القيادة الرشيدة وثقة المجتمع، وأن المستقبل سيشهد أدواراً أكبر وأوسع للمرأة الإماراتية في شتى المجالات.