92.9 % تحقيق خطة استراتيجية الابتكار في الدفاع المدني بدبي

نظمت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي ملتقى الإمارات العاشر للسلامة من الحريق 2025 تحت شعار «السلامة والابتكار»، وذلك برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، في كلمة له خلال الملتقى الذي شهد إطلاق القيادة العامة للدفاع المدني بدبي استراتيجيتها في الابتكار:

«إن هذه الدورة من ملتقى الإمارات للسلامة من الحريق، تأتي ترسيخاً لرؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن والسلامة، وتوجهات الدولة في دعم وتمكين المواهب، وتعزيز التنافسية في مجال الابتكار».

وشهد الملتقى الذي حضره ممثلون حكوميون، ومسؤولو أجهزة الدفاع المدني على المستوى الدولي، والشركاء الاستراتيجيون، وخبراء الحرائق، والشركات العاملة في المجال التخصصي من حول العالم، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، والشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق (نافكو)، انطلاقاً من حرص الأطراف على تعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وترسيخه كثقافة.

على صعيد متصل، أفاد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي أن نسبة تحقيق خطة استراتيجية الابتكار في الدفاع المدني بلغت 92.9 %، حيث فازت كأفضل جهة في الابتكار والتعلم المؤسسي في برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، كما حققت مشاريعها الابتكارية تقييمات مرتفعة، منها تقييم 4 نجوم.

وقال على هامش الملتقى، إن الابتكار جعل من المجتمعات أكثر مرونة واستجابة لتحديات المستقبل، وأسهم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة التي عززت بدورها من المشاركة المجتمعية والاستدامة التنافسية.