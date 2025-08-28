سعيد العطر: «قمة المليار متابع» تمكن صناع المحتوى من التحول إلى رواد أعمال

أعلن سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، ستكون الأضخم والأكثر تأثيراً على مستوى العالم في مجال صناعة المحتوى.

مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من القمة هو تمكين صناع المحتوى من التحول إلى رواد أعمال يمتلكون نماذج اقتصادية مستدامة، بعيداً عن الاعتماد فقط على نسب المشاهدة أو عدد المتابعين، وقال: «نريد أن نساعد المبدعين على الانتقال من مجرد صناع محتوى إلى مؤسسي أعمال، يتمتعون بالاستقلالية المالية والقدرة على الاستمرار».

وأوضح العطر خلال استعراض مخرجات الاجتماعات التحضيرية أن القمة ستشكل منصة متكاملة تجمع كبار صناع المحتوى مع أبرز المنصات العالمية مثل يوتيوب، تيك توك، سناب شات، وميتا، إضافة إلى شركات كبرى في مجال الإعلام والأعمال، لافتاً إلى أن القمة لا تقتصر على الحوارات والندوات فحسب، بل توفر أيضاً برامج عملية وأجنحة خاصة للمنصات لتقديم أحدث الحلول والتقنيات الداعمة للمبدعين.

وأشار العطر إلى أن القمة ستناقش أبرز الاتجاهات الجديدة في اقتصاد المحتوى، وكيف يمكن استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تحولاً جذرياً في الإعلان والإنتاج والتسويق، منوهاً بأن منصات كبرى بدأت بالفعل في تقليل الاعتماد على وكالات الإعلان التقليدية، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على إدارة الحملات الدعائية من التخطيط وحتى القياس.