نظارات تختار طعامك وتجيب عن أسئلتك وتخطط يومك

أثناء تجوالك في فعاليات «تحدي دبي للذكاء الاصطناعي»، ضمن أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي؛ يمكنك التوقف عند منصة «ميتا»، التي تعرض نظارات «راي - بان ميتا» الذكية، حيث تجمع هذه النظارات بين العصرية والتقنية المتقدمة، وتتيح للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بجودة عالية.

إضافة إلى إمكانية مشاركة المحتوى مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، وتتميز النظارات بدمجها لمساعد «ميتا AI» الذكي، الذي يتيح لك التفاعل الصوتي مع العالم من حولك، فعلى سبيل المثال يمكنك أثناء وجودك في مطعم أن تسأل النظارة عن الأطباق النباتية المتوافرة في القائمة، أو أثناء تجوالك في الحديقة بالإمكان أن تستفسر عن نوع نبتة معينة وطريقة الزراعة وستجيبك بسرعة فائقة.

كما تسهل النظارات التواصل أثناء السفر وتعزز التفاعل مع أناس من جنسيات مختلفة يتحدثون بعدة لغات. إضافة إلى ذلك يمكنها تذكيرك بمكان ركن سيارتك، أو مساعدتك على تخطيط برنامج ليومك، وكل ذلك يحدث في ثوانٍ معدودة.

وعلى بعد خطوات قليلة ستجد منصة التصوير من «غوغل»، التي تتيح لك التقاط صور سيلفي، ودمجها باستخدام الذكاء الاصطناعي مع رسومات لفنانين عالميين، مثل بيكاسو وفان غوخ، لتبقى معك ذكرى لا تُنسى.