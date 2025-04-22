شركات ناشئة: دبي وجهة مثالية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

أكد مديرو شركات ناشئة أن دبي وجهة مثالية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وقال ميونغسو تشاو المدير التنفيذي لشركة «نوتا» للذكاء الاصطناعي، من كوريا الجنوبية، وهي شركة مختصة بنظام الكشف عن الحوادث والإبلاغ عنها تلقائياً، أن هذا النوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي يُصنَّف ضمن الأنظمة العامة.

والتي تقتصر وظيفتها على الكشف عن المقترحات بناءً على سجل أو وقائع الحوادث، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات وعقود عمل بين الشركة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

البيان ميونغسو تشاو

وأضاف ميونغسو تشاو: «نعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تساعد على تسهيل العمل، خصوصاً في مجالات مثل كتابة التقارير الحكومية، حيث يضطر الموظفون إلى إنجازها يدوياً، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع هذه العملية وتوفير جهدهم».

محتوى ذكي بالعربية

البيان أشكات باركاش

وأما أشكات باركاش، شريك مؤسس لشركة «كامب» للذكاء الاصطناعي، وهي شركة ناشئة محلية مختصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي والترجمة الفورية، فقال، نعمل مع شركاء عالميين، كما نحرص على التعاون مع شركاء محليين مثل آيماكس، ودوري كرة القدم الأمريكي، والعديد من المؤسسات الأخرى، لمساعدتهم على ترجمة المحتوى مباشرة إلى عدة لغات.

نحن فخورون بأن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا تعمل على الأرض، وكذلك على منصات الحوسبة السحابية العملاقة وفخور أكثر بأن أكون من بين من يقودون مسيرة الذكاء الاصطناعي من دبي، التي اخترتها لتكون نقطة انطلاق.

وبين أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب العالم، وتمثل سوقاً ضخمة قابلة للنمو، وتستقطب الكثير من الكفاءات. وهناك كثر درسوا في الولايات المتحدة، لكنهم اختاروا العودة إلى دبي لتأسيس أعمالهم فيها، بهدف خدمة العالم أجمع. نحن نركز على تعريب وتوطين المحتوى العالمي.

لذا نحن بحاجة إلى الوصول إلى السوق العالمي، وليس فقط الولايات المتحدة، عبر منصة طورناها لتكون قادرة على الترجمة الفورية للمحتوى الصوتي والمرئي؛ ما يوفّر الوقت والمال. هناك مشكلة كبيرة في العالم اليوم، وهي أن معظم المحتوى المتاح لا تتم ترجمته إلى لغات أخرى.

فالكثير منه إما يبقى باللغة العربية فقط أو باللغة الإنجليزية فقط، فيُحرم عدد هائل من الناس من الوصول إليه، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف. لكن مع تقنيتنا منخفضة التكلفة وعالية السرعة، يمكننا ترجمة هذا المحتوى بشكل فوري، ليصبح في متناول الجميع.

حماية المباني

البيان كلاوس ايك

من جانبه قال كلاوس ايك، شريك مطور لشركة R8 تكنولوجي، وتقدم شركته خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز بشكل خاص على المباني التجارية مثل مراكز التسوق، والمكاتب، والفنادق. «نقوم بالاتصال بأنظمة إدارة المباني عن بُعد، من دون الحاجة لتركيب أي أجهزة أو معدات إضافية داخل المبنى، حيث يتم كل شيء عبر الإنترنت. نجمع البيانات من المبنى.

حيث تحتوي هذه المنشآت الكبيرة عادة على عشرات الآلاف من نقاط البيانات، وتتم قراءة البيانات كل 15 دقيقة، ليحللها وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا ويقوم بضبط الإعدادات تلقائياً إذا لزم الأمر. وأضاف كلاوس: «هذه هي زيارتي الأولى لدبي، وقد وجدتها في الحقيقة مدينة رائعة، وديناميكية للغاية وتعمل بكفاءة عالية».