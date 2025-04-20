شرطة دبي تحذّر من الانشغال بالهاتف أثناء القيادة

حذّرت شرطة دبي مستخدمي الطريق من مخاطر الانشغال بالهاتف المتحرك أثناء القيادة، داعيةً إلى الالتزام بقواعد السير والتحلي بروح المسؤولية، في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي. ونشرت شرطة دبي عبر حسابها على «إنستغرام» تسجيلاً مصوراً يبين لحظة اصطدام مركبة يقودها سائق منشغل بهاتفه براكب «سكوتر كهربائي»، وأوضحت الشرطة أن خطأ مشتركاً ارتكبه قائد المركبة ومستخدم الطريق تمثل في انشغال السائق عن الطريق بالهاتف، وعدم نزول «راكب السكوتر» والسير به من نقطة العبور المخصصة للمشاة، وكاد الحادث أن يودي بحياة الأخير.

وتظهر إحصاءات على موقع وزارة الداخلية تسجيل ما مجموعه 87321 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة في دبي، والتي تعد واحدة من أخطر المخالفات التي تهدد أرواح مستخدمي الطريق، كما رصدت 1712 مخالفة أخرى تتعلق بالانشغال عن الطريق «بأي صورة كانت»، إضافة إلى 35233 مخالفة لعبور المشاة من غير الأماكن المخصصة، وكشفت الإحصائيات عن أن أبرز مسببات الحوادث يتصدرها الإهمال وعدم الانتباه، والعبور من أماكن غير مخصصة للمشاة، وتجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، وعدم إعطاء حق الطريق، والرجوع للخلف بصورة خطرة، والتجاوز في أماكن ممنوع فيها التجاوز، إضافة إلى القيادة بتهور.

وكانت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد أعلنت الشهر الماضي عن بدء ضبط 17 نوعاً من المخالفات المرورية عبر رادارات متطورة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بدقة تفوق 95 %، حيث توثق المخالفة بصور فوتوغرافية وفيديو مدته عشر ثوانٍ؛ بما يعزز من جهود تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر أماناً.