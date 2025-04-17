4 أنشطة تجارية يمكن مزاولتها في مواقف دبي

أكدت شركة باركن أنه يمكن للمتعاملين مزاولة 4 أنشطة تجارية في المواقف العامة، وهي: غسيل السيارات، وبيع الطعام من خلال شاحنات الطعام، وتقديم خدمات صف السيارات، وتظليل النوافذ.

حيث يمكن للعملاء الحصول على تصاريح ممارسة هذه الأنشطة في المواقف العامة من خلال التقدم بطلب عن طريق إرساله إلى البريد الإلكتروني cts@parkin.ae.

وأشارت الشركة إلى أنها تدير أكثر من 207 آلاف موقف مدفوع في مختلف مناطق دبي، تشمل المواقف الجانبية، ومواقف الساحات، والمباني متعددة الطوابق، بالإضافة إلى بعض المواقف الخاصة التي تديرها بموجب عقود طويلة الأجل مع مالكيها.

لافتة إلى أنها طورت بنية تحتية رقمية متقدمة لإدارة المواقف، من خلال توفير خيارات دفع إلكترونية متعددة، واستخدام أحدث أنظمة إدارة المواقف الذكية، ما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين.

وبيّنت «باركن» أن المواقف العامة متاحة لجميع أنواع المركبات التي تتناسب أبعادها مع المكان، ما لم توضع لوحات إرشادية تنص على غير ذلك، كما شددت على أنه لا يسمح بوقوف المقطورات، أو نصف المقطورات، أو القوارب في مواقف هيئة الطرق والمواصلات أو فوق الأرصفة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث إن هذه المواقف مخصصة للمركبات الخفيفة فقط.

ونوهت الشركة أن مواقف السيارات متعددة الطوابق التابعة لها تعمل بنظام دون تذاكر، ما يجعلها أكثر صداقة للبيئة وأسهل في الاستخدام، حيث يتم تسجيل رقم لوحة السيارة تلقائياً عند الدخول، ويمكن الدفع عند الخروج من خلال أجهزة الدفع في الموقع «نقداً أو ببطاقة مصرفية»، أو عبر تطبيق باركن، أو الموقع الإلكتروني للشركة، سواء قبل أو بعد الخروج من الموقف.

‫وأوضحت الشركة أن خاصية «ParkinFlow» تعد الحل الأمثل للدفع التلقائي في مواقف السيارات، فبمجرد تسجيل المركبة في النظام، يتم خصم رسوم الوقوف تلقائياً من محفظة «باركن» الخاصة بالمتعامل عند مغادرته الموقف، دون الحاجة للانتظار، ويتيح النظام للمستخدمين تجربة خروج سلسة وسريعة، مع إرسال إشعارات فورية لكل معاملة تتم.