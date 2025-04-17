جمعية النهضة النسائية بدبي تشدد على دور الوالدين في تحقيق أسر متلاحمة

أكدت الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات الأسرية، بعنوان «أبناء اليوم.. أزواج الغد»، على دور الوالدين في توفير قدوة للأبناء من أجل تحقيق أسر متلاحمة وسعيدة مستقبلاً.

وشارك في الجلسة التي استضافها مجلس الخوانيج التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، الدكتور جاسم المرزوقي مستشار نفسي وأسري بجمعية النهضة النسائية بدبي.

والدكتور إسماعيل البريمي مدرب ومستشار أسري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتورة فاطمة الهياس عضو ومستشار المجلس الاستشاري الأسري لدولة الإمارات.

وأوضحت عفراء مبارك الحاي مديرة إدارة التدريب والاستشارات الأسرية في الجمعية أن الجلسة تأتي ضمن المبادرة التي طرحتها الجمعية بعنوان «خطتي لإعداد ابني للزواج»، تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع».

مؤكدة أن هذه المبادرة الوطنية تعطي الحافز لجميع أفراد المجتمع والجهات العاملة في الدولة ليكونوا عناصر فعالة ومتميزة.

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية المبادرة من أجل تطوير منظومة شاملة تدعم جودة الحياة الأسرية وترسخ دور أهالي الطرفين في التنمية المستدامة من خلال توعية الآباء للأبناء بمدى أهمية العلاقات الزوجية.