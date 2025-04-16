محمد المري: جميع المسافرين يحظون بنفس التقدير والاهتمام

أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن توجيه موظفي الجوازات في مطارات دبي بارتداء الزي الوطني لم يكن توجيهاً إدارياً عادياً، بل جاء مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأكيداً لحرص سموه على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها في مختلف المرافق الحيوية.

وقال المري: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يؤمن بأن القيادة تبدأ من القدوة، وأن تواجد الموظف بالزي الوطني في الواجهة يعكس صورة الإمارات المتجذّرة في ثقافتها، والفخورة بانتمائها، وهذا التوجيه يأتي في إطار إبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات أمام ملايين المسافرين الذين تستقبلهم مطارات دبي يومياً».

وأشار الفريق المري خلال لقاء إذاعي إلى أن العمل في المنافذ الحدودية لا يقتصر على المهام الإجرائية مثل ختم الجوازات، بل هو لقاء إنساني يومي يحمل رسائل محبة وترحيب، ويؤكد مكانة الإمارات كدولة مضيافة منفتحة على العالم.

وقال: «نحرص على أن نكون جزءاً من التجربة الإيجابية للمسافر، عبر التفاعل الإنساني معه، والاهتمام بأدق التفاصيل، وصولاً إلى ابتكار مبادرات رمزية مثل «ختم العيد» وختم المناسبات الوطنية لبعض الدول والتي تمنح الزائر ذكرى جميلة لا تُنسى».

وأكد أن هذه المبادرات على بساطتها، تحمل قيمة معنوية كبيرة، وتظهر الوجه الإنساني للدولة. وتابع: «لا ننتظر كلمات الشكر، بل نقدم الخدمة بروح وطنية، وفاءً لبلدنا الذي أعطانا الكثير».

وأشار المري إلى أن جميع المسافرين يحظون بنفس مستوى التقدير والاهتمام، دون تفرقة في الجنسية أو الوجهة، قائلاً: «نؤمن بأن الإنسان أولاً، وكل زائر للإمارات يستحق الترحيب والتقدير، ومن واجبنا أن نرسم الابتسامة على وجوههم، ونعكس حسن الاستقبال والاحترام الذي يليق باسم الإمارات».