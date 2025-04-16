«باركن»: لا مخالفات لعدم إبراز إيصال رسوم الموقف على مقدمة المركبة

أكدت شركة «باركن» أن إيصال تذكرة المواقف عبر أجهزة الدفع يصدر إلكترونياً ويتم تسجليه تلقائياً في النظام، وليس هناك حاجة للعودة إلى المركبة وعرض التذكرة على لوحة القيادة لتجنب المخالفة، حيث يمكن للمفتشين التأكد من دفع رسوم استخدام الموقف من خلال البيانات التي يبرزها النظام فور اكتمال عملية الدفع وصدور الإيصال.

وأوضحت الشركة أن طباعة الإيصال اختيارية، فإذا كان مالك المركبة يرغب في تقليل استخدام الورق والحفاظ على البيئة، يمكنه تخطي طباعة الإيصال، حيث يسجل النظام عملية الدفع بغض النظر عن اختيار طباعة الإيصال أو لا، لافتة إلى أنه بعد إكمال الدفع، سيعرض الجهاز رسالة تأكيد، فإذا اختار المتعامل طباعة الإيصال، فسيكون بمثابة إثبات إضافي لعملية الدفع.

وبينت الشركة في ردها على استفسارات المتعاملين أنه إذا كان الجهاز غير متوفر، فهناك عدة خيارات للدفع، حيث يمكن العثور على جهاز آخر قريب باستخدام الخريطة على موقع parkin.ae أو بدلاً من ذلك، يمكن للمتعامل الدفع مباشرة من خلال موقع أو تطبيق «باركن»، أو عن طريق استخدام الرسائل النصية من خلال إرسال تفاصيل المركبة والمنطقة إلى الرقم 7275.

تعديل البيانات

وأشارت الشركة إلى أن خيار الدفع النقدي على الجهاز يتم بخطوات بسيطة تبدأ بإدخال تفاصيل لوحة المركبة، بما في ذلك رقم اللوحة ومصدرها ورمزها، وتحديد مدة الوقوف، وثم إدخال المبلغ المطلوب، وتأكيد عملية الدفع، مع اختيار طباعة الإيصال أو تخطي الطباعة، حيث إنه بمجرد الانتهاء، سيصدر الجهاز تذكرة إلكترونية.

وأما إذا كانت عملية الدفع عن طريق بطاقة نول في الجهاز فتتم بإدخال تفاصيل لوحة المركبة، بما في ذلك مصدر اللوحة ورقمها ورمزها، وتحديد مدة الوقوف وتأكيد عملية الدفع، مع اختيار طباعة الإيصال أو تخطي الطباعة.

حيث تنتهي العملية بإصدار الجهاز التذكرة الإلكترونية، منوهة إلى أنه لا يمكن تعديل بيانات المركبة أو المنطقة بعد شراء التذكرة، ولكن يمكن تمديد مدتها لزيادة مدة الوقوف.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لسائق المركبة تغطية مركبته عند الوقوف في المواقف العامة بشرط أن تظل تفاصيل لوحة المركبة مرئية دائماً لأغراض التحقق، ما يضمن الدقة والسهولة في عملية المراقبة.