بلدية دبي: مرافق أصحاب الهمم من متطلبات بناء بيوت العطلات

حددت بلدية دبي متطلبات البناء لبيوت العطلات، أبرزها: توفير المرافق المناسبة لأصحاب الهمم مثل دورات المياه وأماكن الصعود والهبوط مع وضع العلامات واللوحات الدالة على ذلك، ومراعاة الدخول والخروج والتنقل بسهولة في بيوت العطلات، وأن تكون هذه البيوت حاصلة على شهادة إنجاز للمبنى من إدارة تراخيص المباني في مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية.

كما اشترطت البلدية وفق «دليل الإرشادات الفنية لمتطلبات الصحة والسلامة في بيوت العطلات» الذي أصدرته أخيراً، بناء تلك البيوت من مواد مطابقة لمتطلبات البناء الصادر عنها.

وتم إعداد الدليل للتأكد من أن بيوت العطلات التي توفر أماكن الإقامة المؤقتة قد تم تشغيلها وصيانتها وفقاً لمعايير الصحة البيئية لتحقيق عدة أهداف هي:

ضمان الالتزام بمتطلبات الصحة البيئية، وتثقيف أصحاب هذه البيوت والعمال بمخاطر الصحة البيئية، وضمان استمرارية العمل بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها، وزيادة الوعي العام بالصحة البيئية، إضافة إلى تلبية توقعات المجتمع بشأن معايير الصحة البيئية في أماكن الإقامة المؤقتة بما يضمن بيئة آمنة وصحية وتحقيق الرفاهية للزوار والضيوف.

وينطبق هذا الدليل على بيوت العطلات الحاصلة على ترخيص من دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي. وتضمن الدليل الأهداف ونطاق العمل ومتطلبات البناء والوثاق والسجلات ومتطلبات السلامة والصحة العامة، وجودة المياه والهواء الداخلي وأصحاب الهمم وأحواض السباحة، إلى جانب إرشادات عامة.

وشددت البلدية على ضرورة وجود تصريح صادر منها لحوض السباحة وعدم إدخال أية تعديلات فيه بدون أخذ موافقة مسبقة من قبل البلدية، وتأمين منطقة المسبح في حالة عدم استخدامه وذلك باستخدام سور أو سياج بارتفاع لا يقل عن 1.2 متر، إضافة إلى باب أو بوابات ذاتية الإغلاق، ووضع حواجز مناسبة للفصل بين حمام السباحة للصغار والكبار.

كما يشترط توفير لوحات إرشادية عامة باللغتين العربية والإنجليزية.وألزمت البلدية ملاك وأصحاب بيوت العطلات بالصيانة بتوفير التدريب المناسب للعمل والصيانة الدورية لها.