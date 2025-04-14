5 خطوات للحصول على ترخيص بناء مشروع جديد

حددت بلدية دبي 5 خطوات بسيطة للحصول على ترخيص بناء لتنفيذ مشروع جديد، وعلى شهادة علائم بناء ضمناً، قبل البدء بأي أعمال بناء في موقع المشروع. وذلك خلال 3 أيام عمل.

وبحسب بلدية دبي تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول إلى منصة البناء في دبي www.buildindubai.gov.ae، ثم التقديم على طلب الخدم من قبل استشاري، وبعدها التحقق من رد بلدية دبي، ثم الحصول على قسيمة الدفع من الخدمة الإلكترونية، وأخيراً استلام الترخيص.

وتحرص البلدية على ترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء، وتوفير خدمات وحلول ذكية ومتكاملة، تُسهم في رفع جودة خدمات تراخيص ورقابة البناء وتطور هذا القطاع، وفي هذا السياق جاء إطلاق البلدية للنظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في إمارة دبي، والذي صُمّم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين من خلال اختصار الإجراءات والتوافق مع كود دبي للبناء الجديد، وتطبيق التدقيق الآلي باستخدام «نمذجة معلومات البناء» (Building Information Modelling).

ويشمل هذا النظام ميزات وخصائص رقمية متقدمة، تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين واختصار الوقت والتكلفة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة، ويترجم سعي بلدية دبي إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً.

ويسهم هذا النظام في تحسين تجربة المتعاملين وجودة الخدمات عبر اختصار الخطوات وتقليل المرفقات المطلوبة للتقديم وبالتالي المعلومات المُدخلة، الأمر الذي يُمكّن المُلّاك من استخدام النظام لمتابعة الطلب بسهولة.