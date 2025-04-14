«دبي لرعاية النساء»: نظام شامل لتقييم البلاغات يعزز سرعة الاستجابة

أفادت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن المؤسسة لديها نظام شامل لتقييم المكالمات والبلاغات الواردة عن العنف سواء ضد الأطفال أو النساء، للوقوف على درجة الخطورة، يعتمد على تحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحية، ومراجعة أي تهديدات قائمة على حياة الضحية، من قبل اختصاصيين يتمتعون بمهنية عالية، وهم مدربون على تلقي كل أنواع المكالمات، ومن ثم تقييم وضع الحالة لتحديد نوع الخدمة، بغرض تعزيز سرعة الاستجابة.

هدف أساسي

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو التدخل السريع والفعال، لضمان السلامة الجسدية والنفسية للضحايا باختلاف أجناسهم، ونوعية العنف الواقع عليهم، وذلك في إطار جهود المؤسسة ومساعيها نحو تعزيز سرعة الاستجابة لضحايا العنف والاتجار بالبشر، بغية تحقيق الأهداف، التي تنطوي على توفير أعلى معايير الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، لا سيما الفئات الأكثر تضرراً لتجنب تدهور الصحة النفسية لديها، ولحمايتها من أية مخاطر محتملة، فضلاً عن ضمان تحقيق نتائج إيجابية، تعيد للمتعامل ثقته بنفسه، وتقوده إلى التعافي والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

برامج ومبادرات

وأكدت المنصوري أن المؤسسة تسعى باستمرار ضمن برامجها ومبادراتها للوصول إلى ضحايا العنف داخل الإمارة، لضمان سرعة الاستجابة والتدخل المهني الفوري لهذه الحالات عند الطلب. وقالت مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن المؤسسة تركز على تقديم الدعم القانوني، والرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا العنف، من النساء والأطفال وتقدم أيضاً الاستشارات والدعم القانوني والنفسي للرجال متى ما استدعت الحاجة، مع توفير برامج تأهيلية، تمكنهم من استعادة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

قوانين وتشريعات

وأفادت بأن المؤسسة تنظم حزماً من الحملات وتطلق باستمرار مبادرات للتوعية، التي تستهدف استباق الوقوع كضحايا للعنف أو الاتجار بالبشر من خلال رفع الوعي المجتمعي، وإيصال صوت المؤسسة للمتضررين من هذا الجانب، دعماً لمساعي إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام وقوانينها وتشريعاتها الكفيلة بوقف وردع أي جرائم، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بما توفره المؤسسة من خدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية لضحايا العنف بمختلف أنواعه، وتوعيتهم أيضاً بخطورة العنف وبضرورة الإبلاغ عنه.

وسائل مختلفة

وأوضحت المنصوري أيضاً أن «دبي لرعاية النساء والأطفال» تقدم خدمات مجانية لضحايا العنف الأسري وسوء المعاملة ولضحايا الاتجار بالبشر، حيث تنقسم إلى نوعين هما: خدمات الدعم الرئيسي، والثانوي، وتستقبل المكالمات، من قبل موظفات مدربات على تلقي البلاغات على مدى 24 ساعة، بوسائل مختلفة منها: خط المساعدة (800111)، وعبر بريدين إلكترونيين، هما: help@dfwac.ae و info@dfwac.ae. أو عبر «الواتس آب».